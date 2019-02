Zámek na Frýdecko-Místecku zmizel z inzerátů, objevil se vážný zájemce

„Momentálně jsme před podpisem kupních smluv. Jelikož je současný vlastník ze Španělska, vyřizování náležitostí trvá. Ale doufáme, že prodej tentokrát dotáhneme do zdárného konce. Vše je nyní v rukou právníků,“ řekl makléř Jan Nováček.

Starosta obce Miroslav Molin zmínil, že by se Hnojník mohl stát akademickou půdou.

„Proměna zámku na akademickou půdu je jedna ze zvažovaných variant využití objektu kupcem,“ upřesnil makléř s tím, že do podepsání smluv nemůže prozradit, kdo je oním zájemcem a co plánuje.

„Nechci to zakřiknout. I my jsme jednali s tímto vážným zájemcem a přejeme si, aby mu to vyšlo. Jeho plány jsou pro nás lidově řečeno bomba. Navíc by se na fungování nemovitostí podílela jak obec, tak stát,“ sdělil starosta Molin.

Ozývat se začali i další zájemci, často s podivnými záměry

„Když se začalo mluvit o tom, že je prodej zámku na spadnutí, ozvali se další zájemci. Nabízeli pomalu i dvojnásobnou sumu. Pro obec je však stěžejní smysluplné využití památných nemovitostí než nejasné a občas i podivné záměry různých investorů, o kterých jsme slyšeli nebo slýcháme. Někteří zvažovali domov pro seniory. Myslím si však, že kvůli vysokým provozním nákladům v těchto velkých prostorách by byl ekonomicky nereálný,“ podotkl starosta.

O chátrající historický objekt v průběhu let projevilo zájem přes dvacet kupců, vážný však nezůstal žádný. Několik jich ztroskotalo na tom, že nedosáhlo na dotace.

Zámek vlastní Španěl Restituto Perea Ruiz, který ho koupil v roce 2010 a uvažoval o hotelu. Nechal vyčistit a oplotit park a vypracovat projekty na rekonstrukci. Ale neplatil včas, dostal se do potíží a úřady mu vyměřily půlmilionovou pokutu za nečinnost. Poté zajistil alespoň nejnutnější opravy fasády, střešní krytiny a zabránil další devastaci zámku. Pak se ho rozhodl prodat. Nejdříve za 15 milionů korun, časem cenu snížil na 10,5 milionu korun.

Zámek na řece Stonávce z první poloviny 18. století je kulturní památkou včetně parku a souboru soch.