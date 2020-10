Vrchní soud vrátil spor o ručení OKD za deset miliard k dalšímu jednání

Soudní pře o to, zda londýnská Citibank může přihlásit svou desetimiliardovou pohledávku do insolvenčního řízení někdejší společnosti OKD, bude pokračovat. Vrchní soud v Olomouci totiž v pondělí zrušil předchozí verdikt krajského soudu a věc vrátil do Ostravy.