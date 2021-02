Policie nechala zastavit vlek u Ostravy, zrovna se tam konal protest

Vlek v areálu Vaňkův kopec se rozjel už dopoledne a postupně tam lyžovalo několik desítek lidí. Navíc tam v jedenáct hodin začala protestní akce iniciativ Chcípl PES .

„Opatření jsme dodržovali, ale když vidíme, jaký chaos způsobuje vláda, aniž by to nutně kompenzovala, tak to je prostě likvidace živnostníků,“ uvedl spoluorganizátor akce Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek.

Jenže netrvalo dlouho a na místo přijeli policisté. Zástupci iniciativy měli areál pronajatý od provozovatele a za provoz vleků tedy odpovídali oni.

Nejprve vlek odmítli zastavit. Policisté proto zadrželi Jakuba Olberta a chtěli jej předvést k podání vysvětlení. „Nakonec jsme se ale s pronajímateli dohodli. Vleky zastavili. Zajištěná osoba pak byla propuštěna,“ řekla ČTK policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dodala, že policisté v minulých dnech na místě zasahovali sedmkrát, většinou proto, že dostali oznámení, že vlek jezdí. Policisté se s provozovatelem areálu dohodli, ten vlek vypnul a hlídka vždy odjela.

Porušení vládní nařízení pak nahlásili příslušnému správnímu orgánu jako přestupek. „To se stalo i dnes. Situaci na Vaňkově kopci budeme dnes i v dalších dnech dál monitorovat,“ řekla Michalíková.

Kde sehnat peníze na faktury?

Provozovatel vleku Martin Kafka iDNES.cz sdělil, že pokud nebude vlek v provozu, tak definitivně zkrachuje. Neměl už na zaplacení zhruba půl milionu korun prosincové faktury za elektřinu.

Proto lidem za příspěvek slíbil předplatné na lyžování v době, kdy to bude možné. „Reakce lidí mne moc potěšila, někteří peníze i darovali a přišlo několik stovek tisíc korun. Takže jsme fakturu zaplatili,“ uvedl, ale hned pokračoval: „Jenže blíží se lednová faktura a ta bude ještě vyšší.“

Na dotaz, jestli už obdržel nějaké kompenzace za zastavení vleků, se jen smutně pousmál. „Zatím ani korunu a obávám se, že to tak i zůstane.“