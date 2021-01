Patnáctiletý lupič přepadával seniorky, policista si ho všiml na zastávce

Ve Výchovném ústavu v Novém Jičíně skončil mladý recidivista na konci roku 2019. Jenže to pro něj nebyla vážná překážka a opakovaně utíkal. Na svobodě pak pokračoval v loupežích, nejvíce v ostravském obvodu Mariánské Hory.

Vybíral si zejména co nejstarší ženy, které zezadu přepadl a vytrhl jim z ruky kabelku nebo mobil. Co se dalo zpeněžit, to prodal, a za utržené peníze nejčastěji kupoval pervitin.



Bylo mu zcela lhostejno, když oběti při jeho prudkém útoku upadly a zranily se.



„V jednom případě dokonce ženě, kterou předtím okradl, vytrhl mobilní telefon z ruky ve chvíli, kdy už volala na tísňovou linku o pomoc. Jeho nejstarší obětí byla 92letá žena,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policista si hledaného všiml na zastávce

Nedávno si však protřelého recidivisty všiml policista, který zrovna šel na noční službu. Uvědomil si, že mladík, který stojí na tramvajové zastávce, je v celostátním pátrání.

„Tramvaj i s mladíkem sledoval až do jeho vystoupení a poté až k domu, kde se před spravedlností ukrýval. Na místo přivolal hlídku, která hledaného zadržela a odvezla na služebnu,“ popsala mluvčí Michalíková.

Soud vyhověl návrhu na vzetí do vazby, recidivistovi hrozí až pětileté vězení, tedy vzhledem k jeho věku poloviční trestní sazba. Vyšetřování pokračuje, policejní mluvčí nevyloučila rozšíření obvinění o další činy.