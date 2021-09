Moravskoslezští hygienici hledají náhradu za Svrčinovou. Zůstane v Praze

Na konci července byla jmenována do funkce hlavní hygieničky a na její původní pozici nyní ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení.

Zájemci se mohou hlásit do 4. října. Vybraný uchazeč by měl nastoupit do funkce ředitele krajské hygienické stanice patrně v listopadu. Ale protože jde o takzvané služební místo, musí kandidát splnit odborné i další zákonem či služebním předpisem stanovené požadavky.

Kromě věku, vzdělání, bezúhonnosti či zdravotní způsobilosti musí uchazeč narozený do 1. prosince 1971 předložit i čestné prohlášení týkající se jeho minulosti za totality.

Nesměl být například vysokým funkcionářem komunistické strany, pracovníkem aparátu na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti, příslušníkem Lidových milicí, členem akčního výboru Národní fronty či prověrkových komisí po 25. únoru 1948, nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. srpnu 1968, ani studentem sovětských vysokých škol pro příslušníky bezpečnosti.

Od chvíle, kdy Svrčinová přešla na ministerstvo zdravotnictví, aby nahradila odvolanou hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, je vedením hygienické stanice v Moravskoslezském kraji pověřena ředitelka tamního správního odboru Zuzana Babišová. „Zatím nejsem rozhodnutá, zda se o místo budu také ucházet,“ řekla.