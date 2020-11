Ostravskou železniční síť čeká velká rekonstrukce za 25 miliard korun

12:23

Zcela novou podobu by mohlo mít během několika let ostravské hlavní nádraží. Stávající nadchody k nástupištím by měl nahradit pět metrů široký podchod, opravovat se budou i samotná nástupiště a jejich zastřešení. To vše v rámci v podstatě kompletní rekonstrukce ostravské železniční sítě za 25 miliard korun od svinovského nádraží až po stanici Ostrava střed.