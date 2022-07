Při opilecké hádce v baru pobodal chovatel ovcí známého, dostal šest let

Pavel K. se 7. listopadu 2021 mezi druhou a třetí hodinou ráno v baru zmínil, že při porážce jehňat vhodil vyvržené vnitřnosti do studny. Druhý z mužů na to opáčil, že je prase. Oba byli notně opilí, začali se dohadovat a vzájemná napadání gradovala.

Pavla K. druhý muž z baru doslova vykopal. Jenže ten se vrátil, z kapsy vytáhl vystřelovací nůž a začal se opět prát. Muže povalil na zem. „Pak na něj zaklekl a se slovy Kur..., já tě zabiju, ho dvakrát bodl do hrudníku pod žebra,“ uvedla státní zástupkyně.

V útoku by Pavel K. nejspíše pokračoval, jeden z hostů jej však odtrhl a vyvedl ven. Servírka pak zamkla dveře, aby se nemohl vrátit. Ke zraněnému muži přivolali taxíka, aby ho dovezl domů.

„Jenže tam se mu velmi špatně dýchalo, takže jeho partnerka přivolala záchrannou službu,“ dodala žalobkyně.

Musel jsem být úplně mimo, řekl

Zraněný muž ztratil hodně krve z poškozené mezižeberní tepny a v nemocnici pobyl déle než týden. Přežil však nakonec bez závažnějších následků.

Obžalovanému za pokus o vraždu a výtržnictví hrozilo dvanáct až dvacet let vězení. Při čtvrtečním soudním líčení nejprve přiznal vinu, ale odmítl vypovídat. K činu jen řekl, že ho velmi lituje. „Co se stalo, to nelze nijak omluvit. Musel jsem být úplně mimo, střízlivý bych to nikdy neudělal,“ rozplakal se.

Uvedl, že kdysi přestal kouřit, hrát na automatech i pít tvrdý alkohol, občas si dal jen pivo.

Jak vyplynulo ze zjištění soudu, Pavel K. sice má několik záznamů v trestním rejstříku, ale poslední z roku 2003. Pracoval a s partnerkou žil bez problémů osmnáct let.

Hodně polehčujících okolností

Při návrzích trestu státní zástupkyně notně slevila z trestní sazby a navrhla šest let, tedy stejnou dobu jako obhajoba. „Nejsem žádný příživník, chtěl bych zase žít jako normální člověk,“ konstatoval souzený muž a opětovně se rozplakal.

Soud nakonec udělil navrhovaný šestiletý trest ve věznici s ostrahou. Obžalovaný musí zaplatit zdravotní pojišťovně a poškozenému řádově desítky tisíc korun. Soudce zdůvodnil, že nelze nesouhlasit s tím, že jeho čin byl posouzen jako pokus o vraždu.

„Intenzita útoku s hrozbou zabití byla jednoznačná,“ poznamenal soudce. Na druhé straně uvedl, že se muž přiznal, zjevně svého činu litoval, vedl spořádaný život a nadto už poškozenému zaplatil patnáct tisíc korun. Zmínil také, že kdyby obžalovaný nepil ani pivo, v soudní síni by se nejspíše neobjevil.

„Domníváme se, že i tento trest bude působit výchovně,“ dodal soudce.

Státní zástupkyně i obžalovaný trest přijali, proto je rozsudek pravomocný.