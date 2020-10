Věřící v kraji se každý večer společně modlí za nemocné a zdravotníky

„Opět dochází k nárůstu nakažených. Bohužel stoupá i počet hospitalizovaných. Promítá se v tom 549 nově nakažených ve věkové skupině nad 65 let z minulého týdne. Úměrně navyšujeme počty lůžek, abychom byli na tento stav připraveni,“ okomentoval v úterý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nová čísla z chytré karantény.

Z nich vyplynulo, že v nemocnicích leží už 408 obyvatel kraje a jejich počet rychle stoupá. Jen za pondělí jich přibylo 48. Přitom dalších deset lidí s covidem-19 zemřelo a počet úmrtí se tak zvýšil na 178.

Za ukončení pandemie koronaviru, uzdravení covid pacientů a také zdravotníky, kteří pracují pod čím dál větším tlakem a sami patří k nejohroženějším, se každý den modlí křesťané v celém kraji.

„Biskupové vyzvali věřící ke každodenní společné modlitbě růžence na ukončení pandemie, a to vždy ve 20 hodin,“ uvedl mluvčí ostravskoopavské diecéze Pavel Siuda s tím, že apoštolský administrátor diecéze Martin David tuto výzvu nyní podpořil streamováním modlitby z kaple biskupství.

„Poprvé se takto modlil v pátek 16. října na slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze. V další dny bude jeho modlitba růžence v kapli biskupství živě vysílána vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ve 20 hodin,“ uvedl Siuda.

Podle něj, tak jako již při jarní vlně pandemie, řada farností vysílá mše svaté či modlitby na YouTube, Facebooku nebo přímo ze stránek farnosti. Některé tuto službu vůbec nepřerušily. Například farnost Lichnov u Nového Jičína vysílá mše svaté každý den. Jejich přehled lze najít na http://mseonline.cz/.

Lidé prosí za uzdravení kněze, leží v umělém spánku

Farníci ze Starého Jičína se nyní kromě večerního růžence modlí po dobu devíti dnů ke sv. Filoméně za svého faráře Petra Dokládala. Po nákaze koronavirem leží už několik dní v umělém spánku v nemocnici v Novém Jičíně. K modlitbě za něj se připojila i komunita Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav, kterou vede bratr nemocného, také katolický kněz, Pavel Dokládal. Oba pocházejí z Jeseníku.

Podle šéfky krajských hygieniků Pavly Svrčinové jsou největší ohniska nákazy stále v zařízeních sociálních služeb, v některých už pomáhají vojáci či studenti lékařských a zdravotnických oborů, ale po uzavření základních a středních škol se koronavirus více šíří v mateřských školách i dětských domovech.

O dětí zdravotníků se starají školy i dobrovolníci

O potomky záchranářů, vojáků, zdravotníků i pracovníků sociálních služeb, kteří musí chodit do práce a nemají kam dát děti ve věku od 3 do 10 let, se má bezplatně starat 41 škol určených krajem.

Jedna je i v Bohumíně. „Naše nabídka platí i pro rodiče z Rychvaldu a Dolní Lutyně včetně těch, kteří tam dojíždějí za prací,“ řekla mluvčí Bohumína Lucie Balcarová, podle níž teď do školy dochází pět dětí, ale bude jich přibývat.

Kromě určených škol vznikají i firemní dětské skupiny, které se starají o děti zdravotníků a dalších zaměstnanců. Jednu zřídila například Sanatoria Klimkovice, další Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

„V pondělí jsme měli osm, v úterý už deset dětí. Učitelka se věnuje žákům, kteří mají online výuku se svou třídou a pracují na svých nebo nemocničních počítačích, případně na tabletech či chytrých mobilních telefonech. A my se spolužačkou se snažíme zabavit ostatní,“ popsala studentka prvního ročníku oboru dětská sestra na Vyšší odborné škole Prigo, 21letá Kristýna Mušková, která střídavě pomáhá v náhradní škole a na dětském oddělení vítkovické nemocnice.

„Práce s dětmi mě baví. Budu pomáhat, jak dlouho bude potřeba,“ řekla.