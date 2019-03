Zámek, konkatedrála i rozhledna. Moravskoslezské památky čekají opravy

Za dva roky by měli lidé nahoru stoupat po nových schodech a rozhlédnout se z opravené vyhlídky. Do té doby ale zůstane cvilínská rozhledna v Krnově pod zámkem. Její stav je natolik špatný, že by mohla být návštěvníkům nebezpečná.

„Asi největší hrozbu představuje drolící se cimbuří. Z toho důvodu bylo už předloni umístěno nad venkovním schodištěm lešení se stříškou a na vyhlídkové terase bránily přístupu k cimbuří zábrany,“ popsala mluvčí Krnova Dita Círová.

Stav rozhledny je havarijní

Ani tato opatření však podle odborníků nestačí, stav rozhledny je natolik havarijní, že se letos zcela zavře.

„Nevyhovuje staticky a přes únosnou míru pokročila také hniloba dřevěného schodiště,“ vysvětlila vedoucí krnovského odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Město rozhlednu k celkové opravě připravuje od roku 2017, kdy ji prohlédli odborníci z oblasti geologie, statiky i dynamiky staveb. Zkoumali pohyb stavby i vlhkost zdiva.

„Podklady nyní projektant zapracovává do dokumentace, kterou má odevzdat do konce srpna letošního roku,“ upřesnila Hazuchová.

Následovat bude výběr dodavatele, toho by mělo město znát ještě letos. Podle odhadů si oprava vyžádá 15 až 20 milionů korun.

„Nebude snadnou záležitostí. Nejdřív se budou muset železobetonovým prstencem zpevnit základy, které se nacházejí v hloubce pouhých devadesáti centimetrů od terénu. Práce bude komplikovat skutečnost, že část podloží tvoří skála a rozhledna se nachází na špatně dostupném místě,“ dodala Hazuchová.

Počítá se i s nasvícením 29 metrů vysoké stavby i úpravou jejího okolí.

Kostel se otevře příští říjen

Zhruba rok a půl lidé nevkročí ani do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Generální oprava právě začala, s náklady 76,6 milionu je největší investicí do obnovy sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi. Pětadevadesát procent kryje evropská dotace.

„Obnoví se kompletně celý vnější plášť konkatedrály včetně spárování cihelného zdiva, oprav omítek, výměny oken a restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště. Upraveno bude okolí kostela a obnoven odvod dešťových vod,“ uvedl projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.

Interiér svatostánku čeká výměna elektroinstalace a nové vnitřní osvětlení. Počítá se i s novou výmalbou a restaurováním kamenných a zámečnických prvků gotické stavby, která je národní kulturní památkou a druhým sídelním kostelem ostravsko-opavského biskupa. V severní předsíni konkatedrály vznikne expozice pro prohlídky. Kostel se opět otevře v říjnu 2020.

Památkáři vybírají kastelána

Už letos od června se lidé mohou těšit na prohlídkovou trasu zámku v Janovicích na Bruntálsku. Zchátralá památka přešla z majetku ministerstva vnitra do správy Národního památkového ústavu a ten s ním má velké plány.

„Momentálně čekáme, až nám ministerstvo kultury potvrdí, že je zámek v naší správě,“ uvedla Dagmar Šnajdarová, mluvčí Územní památkové správy Kroměříž, pod niž památky v kraji spadají. Podle odhadů opravy přijdou na stovky milionů.

Už loni zámek prošli projektanti kvůli dokumentaci k opravě včetně střechy a fasád či vedení inženýrských sítí. Teď Národní památkový ústav vybírá kastelána a chystá i otevření památky.

„V červnu by měla být připravená malá prohlídková trasa,“ řekla mluvčí.