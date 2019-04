Dřív než sanitka může být u pacienta vyškolený zachránce, jsou jich stovky

10:48 , aktualizováno 10:48

Záchranná služba v Moravskoslezském kraji spustila do ostrého provozu takzvaný first responder systém, který do výjezdů k lidem ve velké tísni zapojí kromě lékařů a zdravotníků ve službě také stovky dobrovolníků - vyškolených zachránců, nebo-li first responderů.