V Prostějově se objevily vadné volební lístky, hlasy by neplatily

„Zpočátku jsem si toho vůbec nevšimla. Sledovala jsem hlavně jména kandidátů a politické strany a tvar lístků mě nezajímal. Poškození jsem si všimla až později. Evidentně je to chyba v tiskárně, kterou někdo přehlédl a hlasovací lístky roznesl do domácností. V tom množství lístků se to asi může stát,“ shrnula volička, která vadné lístky dostala.

Pokud by některý ze špatně natištěných hlasovacích lístků použila, není vyloučeno, že by její hlas mohl být neplatný. Podle zásad hlasování je neplatný každý lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je nějak přetržený.

Rozhodně by pak s takovými volebními lístky nebylo možné udělit preferenční hlasy zakroužkováním pořadového čísla u vybraných dvou kandidátů. Ta totiž na špatně natištěných hlasovacích lístcích úplně chybí.

„Platnost lístku záleží na druhu vady. Chybí-li některé podstatné údaje, třeba pořadová čísla kandidátů, která jsou důležitá pro udělování preferenčních hlasů, nelze lístek považovat za platný,“ potvrdil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Podobný problém se objevil také na Ostravsku.

Lístků se tisklo 420 milionů, vadné se řeší při každých volbách

Prostějovská radnice potvrdila, že o problému se špatně vytištěnými hlasovacími lístky ví.

„Tuto informaci nám dnes poskytl Moraviapress, který má tisk lístků na starosti. Žádný občan se však na Magistrát města Prostějova s tímto problémem dosud neobrátil. Každý volič si může vyzvednout novou sadu hlasovacích lístků na evidenci obyvatel nebo ve dny voleb přímo ve volební místnosti,“ sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.

K platnosti či neplatnosti takového hlasu uvedla, že magistrát to nemůže komentovat.

Podle ministerstva vnitra se vadné hlasovací lístky objevují při každých volbách.

„Vzhledem k objemu výroby 10,8 milionů sad lístků, tedy 420 milionů kusů, a způsobu distribuce se může stát, že se vadné lístky dostanou až k voličům. Množství chybných sad hlasovacích lístků se pohybuje mezi 0,5 až 1 %,“ uvedl mluvčí Krátoška.

Podle něj úřady s takovou situací počítají. „Podle zákona má starosta obce zajistit dodání hlasovacích lístků všem občanům do schránek v trvalém bydlišti. Pokud se tak nestane, volební lístky budou k dispozici ve volebních místnostech,“ ubezpečil Krátoška.

„Může nastat i situace, že volební lístky někdo ze schránky sebere nebo je člověk zapomene či budou nějak poškozené. Zásadní problém to není a volební komise jsou na to připravené,“ dodal.

V regionu byly problémy i při podzimních volbách, kvůli obálkám

Na Prostějovsku se pochybnosti okolo platnosti hlasů objevily také při posledních komunálních a senátních volbách. V obci Slatinky volební komise prohodila obálky pro zmíněné dvoje volby, lidé tak vkládali do žlutých obálek určených pro senátní volby lístky s kandidátkami do obecního zastupitelstva a hlasy uchazečům o Senát vhazovali do uren v šedých obálkách.

Členové komise posléze vysvětlovali, že k záměně došlo kvůli tomu, že přehlédli jednu krabici s obálkami, a protože se báli, že jich pro komunální volby bude nedostatek, rozhodli se obálky prohodit, neboť těch pro senátní volby bylo více. Změnu barvy komise dodržela po celé hlasování a voliče o záměně obálek informovala.

Krajský soud a Nejvyšší soud nakonec konstatovaly, že komise postupovala zmatečně, nicméně výsledek komunálních posléze i senátních voleb ponechaly v platnosti.