Přerovský hasič při závodě v Německu upadl, přesto s kolegou brali zlato

„Vyběhnutí věže, bouchání kladivem, tahání.“ O víkendu jste se s českou hasičskou reprezentací zúčastnil závodů v Hannoveru v Německu a s kolegou z Libereckého kraje jste v tandemu získali zlato. Popište nám, prosím, závod, co bylo úkolem?

Jednalo se o závod FireFit, o jednoúsekovou trať, na které jsou stanoviště s úkoly podobné jako u TFA (Nejtvrdší hasič přežije), například vyběhnutí věže, bouchání kladivem, tahání figuríny. Je to v podstatě sprint od začátku do cíle a zvládnout celou trať zabere asi minutu a půl. Po odstartování si kolega musel nasadit dýchací přístroj, vyběhnout věž, vytáhnout závaží, seběhnout věž dolů, bouchat kladivem a poté předával štafetu mně. Museli jsme si vyměnit vzduchovou láhev k dýchacímu přístroji. Podařilo se nám ji vyměnit rychle a tím jsme získali náskok před ostatními. Já jsem pak běžel slalom, ve kterém jsem na mokru upadl, doběhl jsem k hadici, roztáhl jsem ji, srazil terč, vzal figurínu a utíkal do cíle. Pak jsme ještě s reprezentací běželi štafetu a skončili jsme na třetím místě. Víte, co vás na závodech čeká, jaká bude trať, na to se dá docela dobře připravit, ne?

Ano, víme dopředu, jaká bude trať. Ty závody jsou pořád stejné, což je dobré, že si člověk může porovnávat časy. Co se týká tréninku, tak to je docela problém, protože ČR nemá takovou věž, na kterou se při závodech běhá, a to je asi náš největší problém. Jinak ten zbytek se dá dobře natrénovat na stanici. Když věž tady nemáte, jak si ji nahrazujete?

Běháním do schodů. Ale samozřejmě ta věž, na které jsme teď běželi vůbec poprvé, je specifická hlavně tím, že je hodně úzká. Když se tam s hadicí otáčíme, můžeme se kdekoliv zaseknout. Co je pro vás při závodech nejtěžší?

Právě ta věž, protože ji nemám kde trénovat. Překvapuje vás na závodech ještě něco, nebo jste tak ostřílený, že vás už nic překvapit nemůže? Přece jen jste v hasičské reprezentaci od roku 2014.

Občas mě něco překvapí. Naposledy třeba to, když jsem se pořadatelů ptal, kde nám při předávce stát a oni mi řekli, kde chci, a pak mi dali dvě sekundy penalizaci, že jsem stál špatně. Musíte mít na závody pořádně natrénováno, nebo to zvládáte i bez speciálních tréninků?

Musím mít natrénováno, naběháno. Nejsem schopný jít na závody je tak. Já hlavně trénuju, abych se udržoval v dobré fyzické kondici a mohl to pak uplatnit u zásahů. To je to hlavní. Závody jsou jen takový doplněk. Jsme rádi, že nás vedení podporuje a na závody vysílá. Jak často trénujete?

Tak v průměru hodinu denně. Chodím běhat, posiluju. Když se kvůli covidu zavřely posilovny, tak jsem si ji musel udělat doma. Na soutěž trénujete intenzivněji?

Ano, chodím trénovat na stanici v době svého volna, protože tam mám například figurínu a další věci. Trať si tam nasimuluju, kromě výběhu. Víc začínám trénovat zhruba od dubna. Jak jste se k reprezentování ČR dostal, výkony?

Přesně tak, svými výkony. Podařilo se mi dostat i do klubu těch nejlepších, díky svému nejlepšímu výsledku z mistrovství světa v Americe. Od jakého roku ČR reprezentujete?

V TFA jsem od roku 2012. Řekli mi, že když jsem dělal už před nástupem k hasičům závodně sport, tak bych mohl být dobrý i v tomto, a potvrdilo se to. I pro mě to byl nový náboj. Chtěl jste být vždycky hasičem?

Po škole jsem měl sport jako zaměstnání, dělal jsem rychlostní kanoistiku. Když jsem s ní skončil, tak jsem šel k hasičům. Ti musí být trénovaní a mně se na tom líbilo, že se sportu budu věnovat dál. Jak dlouhou u hasičů pracujete?

U hasičů v Přerově jsem od roku 2012. Působím tam jako strojník, řídím k zásahům, a mám specializaci lezec, takže záchrana z výšky a hloubky. Jak odpočíváte? Vaše práce je fyzicky i psychicky náročná.

Odpočívám při sportu, rád jezdím na kole, chodím lesa a mám rád wellness a jídlo.