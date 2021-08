Nejistotu přebila satisfakce. Je to úleva, vydechl kouč po bronzu deblkajaku

Trenére, co po zisku bronzové medaile prožíváte?

Štěstí… (dojatě se usměje) Že se to nakonec podařilo po tom Pepově závodě na singlu, kde byl nešťastný vítr a foukal hodně silně do zad. V televizi to možná tak nevypadalo, ale v závodě byla situace úplně jiná, pro Pepu hodně limitující. Tohle byl závod se šťastným koncem. Medaile je super, jsem za ni moc rád a šťastněj.

Tušil jste před olympiádou, že deblkajak může jet o medaili?

Na Světovém poháru v Szegedu skončili těsně druzí za vítěznou německou posádkou, takže jsem věděl, že i tady mají šanci vybojovat medaili. Na singlu nám to trochu zhatilo počasí, dneska ale super, vítr se otočil, to bylo lepší.

Jaký byl plán pro semifinále a finále v jednom dni?

U nás je to nezvyklé, že se to jede v jeden den, protože na Světových pohárech ani na mistrovství světa to takhle nebývá. Kluci v semifinále určitě šetřili síly, říkali, že to bylo hodně nervózní. Že se dost dívali, jak jedou. V závěru už moc nepřidávali a správně čekali až na samotné finále.

To jste viděl jak?

V něm už nic jiného dělat nemohli, protože jeli v krajní dráze vedle Bělorusů. Nechci říkat, že jsou pomalí, ale není to top posádka jako třeba Němci nebo Australané, kde by se dalo třeba svézt na vlně. Tady nezbylo nic jiného než vyrazit, jet si svoje tempo a věřit, že to vydrží až do konce na co nejlepší výsledek.

Což se povedlo náramně. Věřil jste u Josefa v takové zmrtvýchvstání?

Nic jiného nám nezbývalo. Ten úspěch se musel hodit za hlavu, i když teda páté místo na olympiádě není žádná ostuda, je to krásné umístění. Ale musel to hodit za hlavu a soustředit se na další den. Vyrazit do něj s čistou hlavou a snažit se ještě v poslední disciplíně zabojovat. To vyšlo.

Bylo důležitější probudit jeho hlavu, nebo tělo?

Unavený byl hodně, ale spíš jde o hlavu. Ustát to, soustředit se na debla a předvést parádní výkon. Žádné speciální rozjíždění neproběhlo, když jsou závody takhle po sobě, stejně se netrénuje, je to spíš o odpočinku, o tom získat zpátky psychickou pohodu a věřit si, že se to podaří. Že to půjde.

Takže emoce jsou nakonec veskrze pozitivní?

Je to určitě úleva. Po singlu v sobě má člověk takovou tu nejistotu, jestli jsme udělali všechno správně - trénink, načasování formy. Dneska se ukázalo, že to asi tak špatné nebylo, takže to úleva je. I určitá satisfakce, že asi nejsem tak úplně špatný trenér. (usměje se)