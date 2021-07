Předčasný výstřel. Kosteleckému a Liptákovi hýčkají v Tokiu broky už rok

„Nemáme křišťálovou kouli, je to sport, ale budeme se snažit a uvidíme. Musíme věřit, že to někdo z nás trefí, aby byl střelecký prapor nahoře,“ řekl Kostelecký. Celkem pojede do Tokia osm českých střelců.

„V Riu nic nebylo, tak uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil Lipták, kterého čeká druhý start pod pěti kruhy po Londýně 2012.



Šestačtyřicetiletý Kostelecký si o víkendu převzal výbavu již na šestou olympiádu. „Nepřemýšlím nad tím, že to je už šestá olympiáda. Žiju si svůj střelecký život a tohle k tomu patří. Doufám, že to v tomhle věku ubojuju se ctí. Nepočítal jsem s tím, po Riu jsem si myslel, že se nedostanu, protože kvalifikační klíč je těžký. Jsem za to rád a třeba tam ještě dokážu něco sestřelit.“

Poprvé se Kostelecký představil na hrách Atlantě 1996 (31. místo), poté startoval v Sydney 2000 (6.), Pekingu 2008 (1.), Londýně 2012 (14.) a v Riu de Janeiro 2016 (4.). „Sice mám zkušenosti, zažil jsem toho spoustu, ale vždy může přijít něco, co vás rozhodí,“ podotkl.

Jiří Lipták

A letošní hry v Tokiu budou úplně jiné. Kvůli koronaviru se konají o rok později a uskuteční se v přísném režimu a asi bez fanoušků. „Už se to nikdy nevrátí do stylu, co bylo v Atlantě nebo Sydney,“ konstatoval Kostelecký a dodal: „Je zázrak, že olympiáda proběhne. Snad se to už nezhatí. A pro sport je to moc důležité. Člověk musí skousnout všechno a neohlížet se na to.“

V letošní sezoně se Kosteleckému zatím příliš nedařilo. „Doufám, že to přijde tam,“ přál si s úsměvem. To Lipták má z Osijeku evropské stříbro, které vybojoval při obhajobě zlata. „Tenhle jeden závod se mi podařil, nicméně to bylo jinak průměrný. Uvidíme, jaké to bude na olympiádě. Čeká nás nepoznaná střelnice,“ podotkl.

Olympijskou střelnici znají brokaři z fotek. Vědí, že vrhací zařízení bude znovu od francouzského výrobce, z kterého terče startují rychle a zpomalují. „Tomu přizpůsobíme trénink do odletu. Něco takového je v Rakousku, tak se tam možná vydáme a budeme to ladit,“ řekl Lipták. Už nějaký čas navíc střílí na brněnské střelnici na olympijské terče. „Víc asi udělat nejde,“ dodal Kostelecký.

Už rok mají v Japonsku náboje, kterými budou střílet. Italský výrobce je tam doručil s předstihem na řádný termín her a už tam zůstaly. „Dostávají report, kde jsou uskladněný, o teplotách a tvrdí, že to bude super. Tak tomu budeme věřit,“ pronesl Kostelecký.

Mají připraveny dva druhy střeliva. Jeden na horší kvalitu terčů a druhý na lepší. „Během prvního tréninku se dohodneme, který budeme používat v soutěži, a ten druhý vystřílíme v tréninku,“ řekl Kostelecký.

Kostelecký využívá zbraň, na kterou přešel po Riu a s níž vystřílel titul mistra Evropy. Lipták má tu svoji už deset sezon. Oba museli kvůli Japonsku zbraně nafotit. „Složené, rozložené i náhradní díly a poslat jim to. A museli jsme je změřit,“ prozradil Lipták. Po příletu do Japonska zbraně na letišti odevzdají a už tradičně je uvidí pouze na střelnici, kde budou jinak uložené v trezoru.

Český střelec David Kostelecký při olympijské kvalifikaci v Riu. (8. srpna 2016)

Vedle nové střelnice se budou muset vyrovnat také s časovým posunem i s teplem a vlhkem. „Mám raději teplo a podobné počasí jsme zažili v Koreji, kde jsme byli za poslední tři roky asi třikrát,“ řekl Kostelecký. „Mám raději sluníčko a teplo. Když to vezmu zpětně, tak si uvědomuju, že ve větších teplotách mám i lepší výsledky, tělo jako by líp fungovalo,“ uvedl Lipták.

Nedávno měl Kostelecký radost, že se našla zlatá olympijská medaile desetibojaře Romana Šebrleho. Přišla v obálce na obecní úřad v Nosislavi u Brna. „To je deset kilometrů od nás,“ podotkl a ujistil, že tu svoji má bezpečně uloženou. „Nemám ji doma, je schovaná,“ doplnil.