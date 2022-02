ČÍNSKÝ ZÁPISNÍK: Jak jsme se sem vlastně dostali? Proč nejsme v Norsku?

Dezinfekcí se zuřivě postřikují zavazadla, chodníky i puky v hokejové aréně. Zakázáno je ujít třeba 300 metrů mezi dvěma budovami. Musíme se nasoukat do autobusu a nechat se převézt. V přívalu podivností tedy nelze zapomenout, kde se po příletu z Dauhá nacházíme.

Zákulisí her v Pekingu servis iDNES.cz

A ne, nemám „vokno“, protože večírky v olympijské bublině vážně nepřicházejí v úvahu.

Není ovšem od věci připomenout si, proč vlastně přebýváme v Pekingu a ne třeba v Oslu. Proč vlastně Mezinárodní olympijský výbor svěřil pořadatelství právě Číně, navzdory její rozporuplné mezinárodní pověsti a potlačování lidských práv vlastních občanů.

Příčin by se našla fůra, možná i dvě. Ale možná ta nejpodstatnější tkví v krachu jednání šéfů MOV s Nory, jejichž hlavní město bylo původním favoritem při volbě organizátora her 2022.

Tradiční bašta zimních sportů skvěle zapadala do mnoha plánů a představ. Vypadala by působivě v televizních záběrech i na fotkách. Místní obyvatelstvo má vřelý vztah k většině disciplín. Fandilo by svým hvězdám, znalecky by ocenilo výkony jiných. Oslo tak jasně vedlo v předběžném interním hodnocení MOV.

Jenže pak se jeho členům podařilo totálně otrávit už tak váhající norské politiky i jejich voliče až nestoudnými požadavky.

Stránka americké stanice ESPN zmínila například přijetí u norského krále a banket s královskou rodinou (placený ze státního rozpočtu) či povinné úsměvy hotelového personálu pro přijíždějící funkcionáře. Bary měly posunout otevírací dobu a prodávaly by pouze výrobky značky Coca-Cola. MOV rovněž navrhoval, aby se během her zavřely školy a tamní lidé odjeli z města.

Veřejné mínění se obrátilo proti kandidatuře Osla a vláda na podzim 2014 zamítla poskytnutí finančních záruk. „Jsme bohatá země, ale nehodláme utrácet peníze za špatnosti, jako jsou šílená přání aparátčíků, kteří chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s vládcem Saúdské Arábie,“ napsal deník VG.

Takže sbohem, Oslo! Ze širšího okruhu adeptů už dříve odpadly Mnichov, Lvov či Stockholm. A najednou zbyly na výběr pouze Peking a kazašské Almaty.

V zapeklité situaci a nepříliš atraktivní volbě ze dvou asijských metropolí ovládaných autoritářskými režimy se hlasující rozdělili vcelku rovnoměrně - 44:40 pro Peking.

Rozhodla například podpora basketbalového titána Jao Minga a samozřejmě bombastické částky, jimiž Číňané kdekomu vyrazili dech.

A tak sledujeme zimní hry v oblasti, kde skoro nesněží. V zemi, kde se nežije svobodně. Ve městě, kde panuje covidové šílenství, byť prostředí samozřejmě výrazně ovlivnila pandemie, o níž v červenci 2015 nikdo neměl ani páru.

Olympiáda v časech pandemie nabídla další bizarní podívanou. Utkání hokejového turnaje mezi Kanaďankami a Ruskami kvůli koronaviru nabralo velké zpoždění, pak oba týmy po hodinovém čekání rozehrály zápas v respirátorech. (7. února 2022)

Norové si asi nyní blahořečí za své odmítnutí MOV. My nesmíme ani krok za všudypřítomné bariéry a díváme se, jak kanadské a ruské hokejistky bojují ve skoro prázdné aréně s rouškami pod přilbami.