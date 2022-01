RETRO: Chcete, aby mi kluk doma brečel? Naganskému kultu prospěla bouřka

Byly to první zimní hry, které se konaly v jiném roce než ty letní. Jen dva roky uplynuly od...

Bruslil v záři úspěchů. Za zlato z olympijských her v Sapporu mu komunisté slíbili, že jej pustí do...

Víc než 40 let Francie nehostila zimní olympijské hry. Bylo načase to změnit. Desáté zimní hry tak...

RETRO: Ne olympiádě! Kvůli strachu o přírodu i finance zaskakoval Innsbruck

VIDEO Pokud by se všechno odehrálo podle plánu, u zimních olympijských her v roce 1976 by byl jako...