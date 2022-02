Shorttrackařka Hrůzová nepostoupila, na pětistovce skončila v rozjížďkách

Ve své jízdě skončila na třetím místě a musela čekat, jestli do další fáze postoupí na základě času. To se shorttrackařce Michaele Hrůzové nevyplnilo a v závodě na 500 metrů se do čtvrtfinále nepodívala. Trať zvládla za 45,060 sekundy.