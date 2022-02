„Nikdy mě ale nenapadlo Patrika opustit.“ říká odhodlaně 26letá brunetka.

Opravdu ne?

Nikdy. Pořád jsem věřila, že to spolu dáme. Kdyby od něj v těžké chvíli dali ruce pryč i jeho nejbližší, jak by to zvládl? Přece neopustím otce svého dítěte. Teď navíc čekáme druhé dítě, holčičku, začne nám nová etapa.