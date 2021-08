Neposlušný kůň odmítal skákat, tak ho udeřila. A trenérku z her vyloučili

Pěstí udeřila koně, který odmítal skákat, a zároveň hlasitě nabádala svoji svěřenkyni Anniku Schleuovou, aby udělala to samé. Po tomto incidentu už trenérka německých moderních pětibojařů Kim Raisnerová nezasáhne do olympijských her v Tokiu. Byla vyloučena.