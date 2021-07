Dědo, babi, tak se nám to povedlo! Vzpomínky prarodičů Satoranského

„Děda je můj největší fanoušek,“ říkává Tomáš Satoranský. „Ale babička taky, jen to tolik nedává znát,“ doplňuje šestaosmdesátiletý Pavel Hacmac. „Já řvu, kritizuju, komentuju to, zato Alenka někdy nemá nervy zápas dokoukat,“ mrkne na svou o devět let mladší paní.

„No jo, dědo, ty jsi náš expert,“ přikyvuje souhlasně.

Občas se při vyprávění chytnou za ruku, ona se na něj mile podívá a on ji pohladí po koleně. O chvíli později se zase roztomile škádlí a provokují. S nadšením vyprávějí nejen o basketu a slavném vnukovi, ale i o vlastním životě poblíž volejbalové sítě.

Vraťme se na začátek července, kdy čeští basketbalisté ve finále kvalifikace porazili Řecko a postoupili na olympijské hry do Tokia. Sledovali jste to?

Pavel Hacmac: To víte, že sledovali. Všechny zápasy v kanadské Victorii jsem viděl, i když u nás byla noc.

Alena Patočková: Já byla ke konci zápasu úplně na mrtvici. Chodila jsem radši po zahradě, procházela se po ulici. Když hraje Tomáš za Chicago, tak se radši výsledek dozvím až ráno. A stejně se zajímám hlavně o to, jak hrál Tomáš.

Pavel Hacmac: Jestli vyhráli nebo ne, to už je nám celkem jedno. Ale to mu nesmíme říkat, pro něj je nejvíc úspěch týmu.