Androidí konkurent magnetického konektoru Applu. Nabíječka je brutální

Realme je velmi ambiciózní, takže nejenže na evropských trzích výrazně roste, ale aktuálně je na kontinentu už pátým největším výrobcem. A přestože se věnuje především cenově dostupným přístrojům a vcelku pragmaticky zatím vynechává prémiový segment, tak se nebrání technickým inovacím.

To platí pro aktuálně představený magnetický konektor MagDart. Firma si nechce toto řešení nechat jen pro sebe, nabízí ho i konkurenci. Ale jestli se uchytí jako standard, to se teprve ukáže. V každém případě je to první takový pokus u přístrojů s Androidem. Apple svůj MagSafe představil loni v září.

Realme aktuálně nemá žádný model na trhu, který by MagDart podporoval. Prezentace probíhá na prototypu modelu Realme Flash, který se zřejmě do prodeje nedostane a značka o něm příliš podrobností nezveřejnila. Ale to ani není podstatné. V praxi jako první bude moci konektor využít aktuální model Realme GT.

Pro něj bude k dispozici pouzdro s konektorem. Zatím však Realme neuvedlo, kdy bude na trhu a kolik bude stát. V budoucnu lze očekávat, že výrobce přidá konektor na část svých modelů.

Realme se zároveň pochlubilo prvními produkty, které s magnetickým konektorem spolupracují. Hlavní hvězdou programu je brutální rychlonabíječka 50W MagDart. Je to pořádná krabička, která spíš připomíná chladič procesoru z počítačů. Aby také ne, když je uvnitř pořádný chladící větráček.

Nabíjí velmi rychle, baterii v koncepčním telefonu Realme Flash s kapacitou 4 500 mAh dobije za méně než hodinu. Což je zhruba stejná doba jako u běžné rychlonabíječky Realme.

Druhá nabíječka je 15W a vypadá jako obvyklá bezdrátová nabíjecí placka. Podle Realme je však extrémně tenká. Společnost se přímo v tiskové zprávě pouští do Applu a srovnatelná je právě tato slabší nabíječka, která je podle Realme tenčí než ta od Applu.

Další již ukázané příslušenství zahrnuje připínací kapsičku či peněženku na platební karty, modul se speciálním bleskem pro portrétní fotografii, externí baterii s neznámou kapacitou a k ní pasující nabíjecí stojánek.

S ohledem na to, že Realme neuvádí podrobnosti k většině produktů, tedy ani dostupnost či ceny, tak zřejmě uvedení na trh neproběhne v nejbližší době. Stejně tak je málo pravděpodobné, že by konkurence řešení Realme převzala. To přichází v úvahu zřejmě jen u dalších značek z bývalého koncernu BBK Electronics, což jsou Oppo, Vivo nebo OnePlus.