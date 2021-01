Sázka na skvělý displej, 5G a baterii. Test Realme 7 5G

„Sedmičková“ řada od Realme je pěkné nadělení. Na českém trhu můžete totiž narazit hned na čtveřici modelů: 7i, 7, 7 5G a 7 Pro. Výrobce to dále příliš neusnadňuje tím, že zatímco 7i je výrazně levnější a odlišnější model, další tři telefony jsou svým způsobem jedním s lehce obměněnou výbavou ve stylu „tu přidáme, tu ubereme“. Jeden má lepší fotoaparát, jiný zase lepší displej, tu je rychlejší nabíjení, tam zase větší akumulátor. Vyznat se v nich je zkrátka trochu oříšek.

Výsledkem je sice situace, kdy si zákazník může vybrat, zda preferuje právě lepší displej, fotoaparát, baterii nebo podporu 5G, ovšem zároveň bychom se také nedivili, kdyby se někdo ve výběru toho správného dočista ztratil.

Dnes se podíváme na model Realme 7 5G. Je to poslední z trojice těchto podobných telefonů, které jsme otestovali. Jeho výhoda tkví na první pohled právě v podpoře sítí páté generace, ovšem zároveň také v pár dalších bonusech ve výbavě. Pojďme se postupně podívat, jaké to jsou.

Bude se mi Realme 7 5G líbit?

Už jsme si v podstatě u této série telefonů zvykli, že nemáme čekat žádné prémiové zpracování, ovšem Realme alespoň dělá vše pro to, aby i tak telefon v ruce nepůsobil vyloženě levně. Toho je v tomto případě docíleno matnou povrchovou úpravou, která sice neodpuzuje otisky prstů tolik, jak bychom čekali, ale i tak je to krok správným směrem od snadno ušpinitelných lesklých povrchů.

Realme 7 5G jsme testovali v zajímavé modré variantě s „měňavkou“ světlejších a tmavších tónů. Záda jsou po stranách zaoblena, modul s fotoaparáty vystupuje jen lehce nad povrch. Čtečku otisků prstů najdete na boku telefonu v tlačítku pro aktivaci displeje. Dále jsou na těle přítomné také dva konektory: USB-C a sluchátkový jack.

Telefon není nijak zvlášť přerostlý, v podstatě se drží rozměrů svých sourozenců. I přesto bychom jej nenazvali jako vyloženě kompaktní, je spíše zkrátka takovým obvyklým průměrem držícím se toho, co spousta zákazníků zřejmě očekává.

Jaká je výhoda displeje tohoto modelu?

Realme 7 5G dostalo prakticky stejný displej jako jeho „sedmičkový“ sourozenec: najdete zde 6,5palcový panel s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Displej je typu IPS a působí na nás od počátku solidním dojmem, který navíc ještě výrazně vylepšuje 120Hz obnovovací frekvence.



Ta přibližuje zážitek z používání tohoto modelu ke špičkovým telefonům a je rozhodně velmi příjemným prvkem výbavy navíc, který se konkurentům v této cenové kategorii bude dohánět celkem těžko. Ano, najdete zde pár slušných 90Hz modelů (třeba právě i onoho sourozence Realme 7) a z 90 na 120 Hz už to zas tak znatelný skok není, ovšem i tak je to velká přednost, kterou ocení třeba hráči her.

Oproti „Pro“ variantě ovšem tento model ztrácí jak lepší zobrazovací AMOLED panel, tak integrovanou čtečku otisků prstů. Realme zkrátka moc dobře vědělo, jak prvky výbavy rozdělit mezi telefony tak, aby si člověk musel vybrat: chci rychlou obnovovací frekvenci, nebo lepší podání barev a čtečku otisků v displeji? Toto je zkrátka podle nás taková slušná střední cesta.

Jak je na tom Realme 7 5G po stránce výkonu a výbavy?

Realme 7 5G umí pracovat se sítěmi páté generace na obou SIM současně, což je stále poměrně raritní funkce, kterou nezvládají ani některé prémiové modely. Ano, využití 5G je zatím v Česku minimální, ale brzy se to zřejmě výrazně změní. To, že novinka umí 5G na obou SIM, je záležitost procesoru MediaTek Dimensity 800U. Jde o čip z nové generace procesorů MediaTeku, který je vyráběn 7nm technologií a výkonem je na tom v rámci střední třídy velice dobře.

Vyzkoušeli jsme jej změřit v benchmarku AnTuTu a výsledných 300 tisíc bodů je hodnota, za kterou se rozhodně nemusí stydět: výkonově je na tom prakticky lépe než dva roky staré top modely. Přidejme si k tomu 6 GB operační paměti a 128 GB pro vaše data a opravdu bychom telefon vychválili, kdyby to trochu nekazil fakt, že podpora rozšíření datového úložiště kartami microSD tu sice je, ale kvůli hybridnímu slotu si musíte vybrat mezi větší pamětí a dvěma SIM zároveň.

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, a ještě připomeneme, že telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby.

Uživatelské prostředí Realme UI do značné míry připomíná čistý Android (zde ve verzi 10), najdete zde tak v základu samostatné menu se všemi aplikacemi po potažení od spodní části obrazovky, ovšem můžete si funkčnost nastavit i tak, aby se vám všechny aplikace ukládaly rovnou na domovské plochy a samostatné menu tak nebylo potřeba. Pozměněný je však vzhled horní roletky pro rychlé volby.



Základní aplikační výbava u Realme 7 5G je vcelku skromná, byť to také není úplně čistý list papíru. Na funkce jako kompas, nástroj pro údržbu telefonu či aplikaci počasí jsme si už celkem zvykli. Vedle toho je tu pak třeba kancelářský balíček WPS Office, speciální herní režim pro optimalizaci výkonu a ovládání notifikací nebo aplikace Facebooku.

Jaká je výdrž baterie?

V tomto ohledu je model 7 5G parametrově zcela shodný se svým sourozencem Realme 7. Vestavěný akumulátor má kapacitu 5 000 mAh, což je hezký nadstandard. Nechybí ani rychlé nabíjení, které není sice tak rychlé jako u „Pro“ sourozence (ten dovede nabíjet výkonem až 65 W), ale pořád je to slušná rychlost. Výkon je maximálně 30 W a Realme slibuje dobití poloviny baterie za zhruba 26 minut a z nuly do plné kapacity za 65 minut. V praxi jsme si ověřili, že tyto sliby odpovídají realitě.



Po stránce samotné výdrže si telefon vede dobře, byť jej ani vyšší kapacita akumulátoru nezachrání od osudu nabíjet jej jednou za den, pokud mu dáváte pořádně zabrat. Z pochopitelných důvodů jsme nemohli vyzkoušet režim připojení ke dvěma 5G sítím zároveň, nicméně v běžných podmínkách, pokud telefon tolik netrápíte, můžete čekat výdrž zhruba den a půl až dva dny.



Jak Realme 7 5G fotí?

Stejně jako baterie je i fotoaparát zcela identický s tím, jaký najdete u Realme 7. Sestava čtyř fotoaparátů čítá 48Mpix snímač se světelností f/1,8 a širokoúhlý senzor s rozlišením 8 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů. Následují dva poměrně nadbytečné 2Mpix senzory pro makro a hloubku ostrosti. Takže to berme tak, že ve skutečnosti je to prostě dvojitý fotoaparát se zbytečnostmi navíc. Čelní fotoaparát v průstřelu displeje má pak 16 Mpix rozlišení a světelnost f/2,1.



To, co tu k něčemu skutečně je, je překvapivě dobré. Ano, širokoúhlý snímač je i ve své kategorii řekněme průměrný, ale podle nás to stačí. A hlavní 48megapixelový foťák se světelností f/1,8 je pak velmi solidní. Snímky vytváří dvanáctimegapixelové, díky pixel-biningu má spoustu dat a při focení na plné rozlišení (je na to volba mezi režimy foťáku) pak lze dělat i krásné makro výřezy, jejichž kvalita bude mnohem lepší než pokusy o makro snímky z dvoumegapixelového snímače.

Slabiny má foťák pochopitelně při nočním snímání, ale kvalita se výrazněji zhoršuje opravdu až v situacích, kdy je světla skutečně málo: třeba osvětlené noční scény zvládá foťák s přehledem.



Mám si Realme 7 5G koupit?

Tento smartphone je v podstatě takový všeuměl. Zvládá 5G dokonce na obou SIM, výkonu má habaděj, jeho obrazovka je nadprůměrně vybavená a nezanedbal ani baterii. To všechno za 7 499 korun. Marně přemýšlíme, co bychom telefonu vytkli, aby to neznělo jen jako rýpání: jasně, plastová konstrukce dnes už asi málokoho uchvátí a obrazovka by samozřejmě byla lepší s AMOLED panelem. Ale za tuto cenu opravdu není co řešit.

Realme 7 5G dokonce nemá ani příliš problémů s konkurencí. Ano, pokud vám jde jen o co nejlevnější podporu 5G, pak je tu novinka Xiaomi Redmi Note 9T, která má stejný procesor s duální podporou sítí páté generace za částku ještě o tisícovku nižší. Má ovšem zároveň horší displej, pomalejší nabíjení a chybí mu širokoúhlý fotoaparát. Xiaomi má zároveň ještě jeden stejně levný 5G model, Mi 10 Lite 5G, který má zase lepší výkon a AMOLED obrazovku, ovšem menší kapacitu baterie i paměť.

Konkurovat by si troufla také Motorola G 5G, která je o tři stovky levnější, ovšem má horší displej bez rychlé obnovovací frekvence a také pomalejší nabíjení. V cenové kategorii nad 7,5 tisíce korun u 5G modelů je pak dlouho noc a pak až modely okolo 10 tisíc. Realme 7 5G tak aktuálně vypadá jako velice lákavá volba.