Špičkový mobil čínského giganta nás zaujal. Už aby tu byl oficiálně

Čínské Oppo, které je součástí koncernu BBK, známe v Evropě hlavně díky dceřiné značce OnePlus. Ta má i oficiální evropskou distribuci. Jinak se však k mobilům značky Oppo nemáme jak dostat, neboť výrobce v Evropě figuruje jen částečně. Česko zatím jeho zájem míjí. Jinak než u neoficiálních dovozců telefony této značky neseženete.



Na rozdíl od „obyčejných“ méně známých čínských značek jako Leagoo, Elephone, Vernee, které si jméno budovaly na extrémně levných telefonech, Oppo už několikrát předvedlo technologické inovace. Mezi prvními použilo například čtečku otisků prstů pod displejem, vysouvací přední kameru nebo fotoaparát zabudovaný v displeji. Obecně se tato značka v Číně drží na předních příčkách prodejů a nebojí se ani konkurenta, jako je Huawei.

Soupeření na domácím čínském trhu a dále v Asii je prioritou Oppa a globální trh jej sice láká, jenže stále se nemůže odhodlat k tomu, aby na něj ve velkém expandoval. Vynahrazuje si to zčásti celkem populární značkou OnePlus, kterou jinde ve světě seženete relativně snadno, a také rychle rostoucí značkou Realme (také spadá pod Oppo). Ta je určena sice zejména pro Indii, chystá se však také na globální trh (viz článek Do Evropy míří nová značka mobilů. Po krku půjde především Xiaomi).

Současný top model Oppa nese název Reno 10x Zoom a krátce jsme jej mohli vyzkoušet. Zdá se nám být velice schopným konkurentem současných špičkových modelů a ve výbavě má i pár extra prvků.



Telefon nás v první řadě zaujal vzhledem, kdy kombinuje matný skleněný povrch zad se zcela zapuštěnými fotoaparáty do povrchu. Jednolitá plocha sice krásně vypadá, ale mohly by se kvůli tomu poškrábat části kryjící fotoaparáty. Oppo proto zapojilo do designu šikovný prvek v podobě vystouplé keramické části, která jemně zvedá mobil tak, aby se fotoaparáty nedotýkaly povrchu pod ním.

Pohled na displej je jedna radost. Ničím nerušená plocha obrazovky s úhlopříčkou 6,6 palce má jen velice tenké rámečky. AMOLED panel má rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů a je to skutečně jeden z těch povedenějších. Přední selfie kamera se skryla do vysouvacího modulu, ovšem ne jen tak ledajakého. Má podstatně větší rozměry než konkurence a pracovně se mu říká žraločí ploutev. Vysouvá se, nebo spíše vyklápí z horního okraje v trochu šikmém úhlu, takže tvarem připomíná zmíněnou žraločí ploutev, případně malý dílek pizzy.

Po stránce výkonu není moc co vytýkat. Oppo Reno 10x Zoom pohání nejmodernější procesor Snapdragon 855 společně s 6, nebo 8 GB operační paměti. Na výběr je mezi paměťovými variantami se 128, nebo 256 GB prostoru pro data, které se dále dají rozšířit paměťovou kartou. Po stránce výkonu je Oppo Reno 10x Zoom premiant, s 357 tisíci body z výkonnostního testu AnTuTu se řadí mezi ty vůbec nejvýkonnější mobily současnosti. Prakticky stejného skóre dosahuje konkurenční Samsung Galaxy Note 10+.

Z další výbavy ovšem zamrzí absence sluchátkového jacku, naopak se dočkáte spousty ostatních moderních prvků: USB-C konektoru, NFC nebo displejové čtečky otisků prstů. Baterie potěší podporou rychlého 20W nabíjení a její kapacita je velice slušná: 4 065 mAh.

Neznámou pro nás bylo uživatelské prostředí telefonu. S ColorOS V6.0 se setkáváme vůbec poprvé a ačkoliv sdílí s čistým Androidem například vysouvací menu aplikací, tak třeba horní roletka s rychlými nastaveními je výrazně upravena spíše do stylu iOS s čistým a lehce minimalistickým designem. Prostředí telefonu je sice lokalizováno do češtiny, ale při výběru regionu, ve kterém telefon používáte, Česko nefiguruje. Zde je zkrátka vidět, že Oppo zatím s tuzemským trhem valné plány nemá.

Oppo dále nabízí vlastní aplikační výbavu. V čele se specialitkami jako je třeba herní nástroj GameSpace, který umí optimalizovat výkon a odfiltrovat rušivé notifikace. Dále nás v základní výbavě překvapil internetový prohlížeč Opera. Panel s chytrými kartami najdete standardně na levé domácí ploše.

Vrcholným lákadlem tohoto modelu je samozřejmě fotoaparát s „periskopovým“ snímačem s možností desetinásobného hybridního přiblížení (ve skutečnosti je optické přiblížení pětinásobné). Vedle modelu P30 Pro od Huaweie je Oppo Reno 10x Zoom dalším modelem pro „šmíráky“, protože dokáže obraz digitálně přiblížit až šedesátkrát. Sice se razantně propadne kvalita, stále je to ovšem úctyhodný výkon. Periskopový snímač telefonu má rozlišení 13MPix, vedle toho můžete také fotit standardním 48MPix fotoaparátem nebo 8MPix širokoúhlým snímačem.

Testovací fotografie pořízené smartphonem Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno 10x Zoom v Česku seženete jen u pár vybraných prodejců, kteří se sami starají o distribuci, oficiální zastoupení Oppo nemá. Cena tohoto zařízení (8/256GB verze) v ČR činí 23 990 korun, což je na úrovni ostatních špičkových modelů od Samsungu či Huaweie. Věříme, že pokud by sem Oppo přišlo oficiálně, tak ceny by se mohly posunout o něco níže. I za tyto peníze je to unikátní kousek, na který jen tak nenarazíte.