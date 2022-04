Solidní tablet, který potěší široké publikum. Test Nokie T20

Pod křídly HMD Global se značka Nokia soustředí především na cenově dostupné přístroje. A donedávna to byly v podstatě pouze smartphony, teď však v nabídce finské značky přibyl i tablet, jenž navazuje na pouhých několik předchůdců, z nichž v podstatě všichni vznikli ještě v jiných érách Nokie.

Píšeme érách, protože v roce 2005 nejprve tehdy ještě průkopnická Nokia přišla s přístrojem N770, který označovala jako „Internet Tablet“. Linuxový stroj byl na poměry dnešních tabletů miniaturní, ale to byly i tehdejší smartphony, takže jej můžeme považovat za jednoho z ideových předchůdců dnešních tabletů. Tento model dostal jen dva nástupce. Pak se o tablet Nokia pokoušela v éře Windows Phone telefonů, model Lumia 2520 dostal Windows RT, tehdejší osekanou verzi plnohodnotného operačního systému. Ani ten neuspěl a Nokia následně přešla pod křídla Microsoftu. Samotná finská Nokia se pak o tablet pokusila na přelomu let 2014 a 2015 modelem N1, který se ovšem prodával jen na některých asijských trzích.

Teď je tu tedy Nokia T20 – v dlouhé historii finské značky v podstatě teprve šestý tablet. Podobně jako aktuální telefony značky nemíří ani T20 nikam do vysokých pater v hierarchii tabletů. Snaží se oslovit velmi široké publikum a domníváme se, že mu to může jít hodně dobře. Nabízí desetipalcový displej, který je ideálním kompromisem mezi zobrazovací plochou a přenositelností, slibuje dlouhodobé aktualizace a má dobrou výdrž baterie. To jsou parametry, které z Nokie T20 dělají fajn tablet na použití doma i na cestách.

Čím zaujme?

Podle nás vyváženou výbavou. Nokia T20 není žádný extrémně levný tablet s osekanou výbavou, má to, co od takového přístroje očekávají i náročnější zákazníci, a nikde nešetří extra zbytečně. S cenou 5 500 korun za testované wi-fi provedení to není nejlevnější tablet, ale výbava a cena odpovídají dostupné konkurenci, které se vymyká dlouhou výdrží baterie a slibem tří let bezpečnostních aktualizací systému Android. Je to v podstatě tablet pro všechny příležitost – ano, neposlouží jako profesionální pracovní nástroj, Nokia k němu ani nedodává žádné příslušenství, které by z něj udělalo třeba náhradu levného notebooku, ale pro běžné rodinné použití Nokia T20 bohatě postačí.

Co tedy dostanu?

Plusy a mínusy Proč koupit: solidní výbava

elegantní design

dobrá výdrž batterie Proč nekoupit horší jas displeje

nižší výkon

jen základní fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 5 499 Kč (wi-fi verze) 5 990 Kč (LTE varianta)

Desetipalcový displej tabletu má rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů, je typu IPS a má docela dobrou čitelnost i venku. V plném slunečním svitu to už bude horší, maximální intenzita jasu displeje je asi 400 nitů, což zůstává hluboko za různými špičkovými smartphony, ale není to zároveň žádný propadák. I přes udávanou odolnost vůči pocákání vodou si dovolujeme tvrdit, že doménou tohoto tabletu budou spíš obýváky a pokoje, než třeba pláže a zahrady. Je však fajn vědět, že nějaká ta kapka vody by tabletu ublížit neměla.

O pohon Nokie T20 se stará procesor Unisoc T610 v kombinaci se 3 GB RAM (verze s podporou 4G sítí má 4 GB RAM), což je relativně základní sestava, která se nikam za výkonem nežene. U smartphonu za danou cenu by pro nás byl takový procesor zklamáním, ale u tabletu, který bude používán trochu jiným způsobem, ho považujeme za dostatečný. Byť je výkon proti dnešním špičkovým tabletům asi pětinový, ale to vlastně platí i pro cenu. Uživatel tedy v podstatě skutečně dostává to, co si zaplatil.

Pronese se?

Ne, Nokia T20 není nikterak těžký tablet. Hmotnost wi-fi verze je 465 gramů, varianta s LTE je o 5 gramů těžší. Hmotnost zhruba odpovídá tomu, co umí konkurence, Nokia boduje velkou baterií s kapacitou 8 200 mAh, většina konkurentů, u kterých se dá kapacita baterie vůbec dohledat (je až překvapivé, jak neradi ji výrobci tabletů uvádějí), má baterii menší a hmotnost nemusí nutně být dramaticky nižší. Proto si myslíme, že tu Nokia zvolila správnou cestu: oproti některým soupeřům je T20 o 10 nebo 15 % těžší, ale nabídne klidně o víc než polovinu větší baterii, a tudíž mnohem lepší výdrž. Přitom není tento klad vykoupen třeba ústupky v kvalitě zpracování. Ano, Nokia T20 je celoplastový tablet, ale zpracování je solidní a design elegantní. Všude kolem displeje je jednolitý asi centimetrový rámeček, tablet má elegantní tmavě modrou barvu a postrádá jakékoli výstřelky.

A funguje dobře?

Při běžných úkolech, jako je brouzdání webem nebo sledování videa, což budou u tabletu této kategorie asi nejdůležitější činnosti, funguje T20 skutečně dobře. Hry, to už bude trochu jiné téma – na ty náročnější prostě tabletu chybí výkon. Jednoduché dětské hříčky jsou v pohodě, ale toto na druhou stranu není žádný dětský tablet s odolnou konstrukcí. A ve věku, kdy už nebude tabletu hrozit od dětí velká úhona, už zase mohou ratolesti mít větší nároky právě kvůli hrám. Když už jsme u fungování – trochu nespokojeni jsme s oněmi slibovanými aktualizacemi: T20 slibuje dva roky updatů Androidu a tři roky bezpečnostních aktualizací, ale na námi testovaném tabletu jsme i na začátku března měli bezpečnostní záplaty z 5. srpna 2021 – novější software tablet k dispozici neměl. Ano, je to asi lepší než u mnohých konkurentů, ale z hlediska zabezpečení pořád docela bída.

Tablety dnes také často slouží k videotelefonování – i tady poslouží T20 dobře. Čelní kamera s rozlišením 5 megapixelů sice ráda scénu a obličej uživatele přibarvuje k červeným tónům, na druhou stranu umí v dobrém světle obstarat docela kvalitní obraz. Rozhodně lepší než mnohé cenově dostupné notebooky, u kterých výrobci na čelních kamerách i dnes stále trestuhodně šetří. Při slovech o čelní kameře nás však napadá i další drobná kritika: tablet je hodně symetrický a v horším světle uživatel nemusí při letmém pohledu ani dobře identifikovat kameru, která je uprostřed jedné z delších stran rámečků kolem displeje. Proto se někdy tablet hůře zapíná – vypínací tlačítko je v rohu, který by měl být levý horní (na levém boku v horní části), ale občas jsme s tabletem museli v ruce trochu otáčet, abychom tlačítko nahmatali. Vadí nám tedy trochu, že nejde displej tabletu probudit třeba poklepáním. Mimochodem, čtečka otisků prstů tu není, pro biometrické odemykání lze použít alespoň odemykání obličejem.

A co hlavní fotoaparát?

Inu, i ten svůj úkol zastane. Nečekáme, že bude tabletem někdo fotit rodinné výlety a vůbec veškeré „akční“ dění, k tomu skutečně není takový přístroj určen. Ale jako jednoduchý obrazový zápisník určitě poslouží. Rozlišení 8 megapixelů a automatické ostření jsou jakýmsi vrcholem specifikací foťáku. Ještě je tu LED blesk, který se tváří výkonně, ale funguje trochu všelijak, což ostatně platí pro celý foťák: občas je problém i dobře zaostřit.

Velmi jednoduchá je fotografická aplikace, s níž se nám díky tomu dobře pracovalo. Ovládací prvky tu najdeme na levé a pravé části displeje a jsou po ruce hezky tak, že když tablet držíme v obou rukou, téměř všechny prvky bez problémů nahmatáme.

Fotky ovšem za mnoho skutečně nestojí: v horším světe je ve snímcích opravdu hodně šumu. Za intenzivního světla jsou zase problémem kontrasty. Ve vzácných chvílích, kdy je světla tak akorát, ale může snímek vypadat dobře. Takže na kdovíjaké focení to není, ale jako obrazový zápisník pro vyfocení účtenky, naskenování dokumentu nebo vyfocení nějaké „připomínky“ to stačí. Kterýkoli smartphone za stejné peníze však určitě fotí líp.

Jak je to s tou výdrží baterie?

Ta se zdá být opravdu docela dobrá. Upřímně, tablet jsem používali spíše nárazově a občas prostě jen bez využití ležel a čekal, až se k němu zase dostaneme. V takovém režimu výdrž překvapí, pohotovost může být snad dva týdny. Při intenzivním používání jsme pak zaznamenali, že za hodinu používání zmizí z ukazatele baterie asi 10 %. To zhruba odpovídá tomu, co Nokia inzeruje, a sice 7 hodin videohovorů, 10 hodin sledování filmů nebo 15 hodin surfování po internetu. Tablet se dobíjí přes USB-C konektor, i to je plus.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte domů stále poměrně jednoduchý a cenově dostupný tablet, který však nebude laciný, plný kompromisů, a nepoleze vám tak na nervy, možná jste právě narazili na ideální kousek. Konkurence tu je, ale minimálně na našem trhu ne tak bohatá, jak by se dalo čekat. Pořídit si můžete třeba Lenovo Tab K10 s vyšším výkonem, stojí 6 000 korun. Nebo naopak levnější Lenovo Tab M10, které za necelých 5 000 korun dělá kompromis ve výdrži baterie. Pak je tu třeba obdobně vybavený Samsung Galaxy A8, který stojí 5 800 korun, ale Samsung často dává na své produkty různé slevy.

Zajímavou volbou může být TCL 10TAB Max, který má trochu lepší výbavu, také velkou baterii (8 000 mAh) a stojí zajímavých 6 000 korun, má však „starý“ Android 10 a s aktualizacemi na tom bude asi dost bídně. Realme Pad za 5 600 korun má trochu menší baterii (7 100 mAh). V konkurenci si tak Nokia T20 rozhodně nevede špatně.