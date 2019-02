Apple vyvíjí vlastní modem. Zvýší tím nezávislost a ubude soudních tahanic

Apple sice má specializovaný tým na návrh vlastních čipových sad Ax, ovšem samotné modemy, které jsou klíčovým prvkem celého řešení, dosud musí nakupovat od jiných výrobců. Léta byl jejich hlavním dodavatelem Qualcomm se sídlem v San Diegu. Postupně je však Apple začal doplňovat modemy z dílen rovněž americké společnosti Intel.

Například předloňský top model X bylo možné zakoupit ve dvou verzích, které se lišily právě typem modemu. V testech si tehdy použitý Snapdragon X16 vedl lépe než srovnatelný modem od Intelu. Logicky by se dalo čekat, že Apple napříště dá přednost dodavateli součástek, které vykazují lepší parametry.

Nakonec tuto taktiku zvolil například v tehdy ostře sledované kauze chipgate, kdy procesor Apple A9 z produkce tchajwanské firmy TSCM v některých ohledech převyšovala kvalitu stejných čipů z produkce Samsungu (více v článku Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s menší výdrží).



Namísto upevnění spolupráce vlna žalob

Jenže jinak jisté exkluzivní postavení Qualcommu coby dodavatele modemů zhatily četné právní spory, jež se mezi oběma společnostmi rozpoutaly. Pří mezi sebou oba giganti vedou paralelně hned několik.

Qualcomm Apple na mnoha trzích žaluje pro údajné zneužívání svého patentového portfolia, což už soudy například v Německu nebo Číně uznaly (podrobněji: Čínský soud zakázal prodej některých iPhonů. Applu to nevadí).

Apple má podle další žaloby Qualcommu vyplatit přes 7 miliard dolarů na licenčních poplatcích. Apple se však brání slovy, že nebude za patenty platit dvakrát (jednou nákupem modemu a podruhé za jejich provoz). A jelikož právě kvůli modemům Apple na některých trzích nemůže prodávat starší iPhony, rozhodl se situaci řešit.

Vlastní modem se „narodí“ v San Diegu

Cestou, byť dosti dlouhou a klikatou, se v dané situaci jeví pouze vývoj vlastního modemu a právě tato etapa už začala. Viceprezident pro vývoj hardwaru Johny Srouji si k tomuto účelu sestavil celý specializovaný tým, který bude v nedávno otevřeném centru Applu v San Diegu na modemu pracovat (více viz Apple už nechce být závislý. Hledá inženýry na vývoj součástek iPhonů).

Srouji má z této oblasti dlouholeté zkušenosti, součástí Applu je totiž už od roku 2008 a kromě spolupráce na vývoji čipových sad Ax je podepsaný třeba pod bezdrátovým modulem u sluchátek AirPods.



Vlastní modem zvýší zisk nebo dovolí zlevnit

Jak už bylo řečeno, vývoj vlastního modemu bude běh na dlouhou trať, která spolyká možná stovky milionů dolarů. Apple totiž samozřejmě hodlá vyvíjet univerzální modem, který kromě stávajících 4G sítí bude podporovat i blížící se kmitočty standardu 5G.

Jenže každá vlastními silami vyrobená součástka oproti nákupu u externího dodavatele pro výrobce znamená nemalé úspory. Apple platil Qualcommu za každý kus modemu 30 dolarů (téměř 680 korun) a dalších 7,50 dolaru (zhruba 170 korun) mělo polovodičovému gigantovi plynout na licenčních poplatcích. A právě tento obchodní model, který je podle zástupců Qualcommu zcela legální, byl spouštěčem celého sváru, ve kterém se hraje skutečně o velké peníze.

Pokud by Apple do iPhonů montoval vlastní modemy, pak by na každém mohl výrazně ušetřit a návratnost zmíněných stovek milionů dolarů by vzhledem k ročnímu odbytu iPhonů proběhla velmi rychle. Výrobce by nižší náklady mohl přetavit také v příznivější koncové ceny telefonů, příliš pravděpodobné to ovšem není.

Dalším benefitem integrace modemu na základní desku je větší energetická účinnost takového řešení. A právě v tom mají oproti čipsetům od Applu nespornou výhodu sady Qualcommu (řada Snapdragon) a Samsungu (Exynos).

Vzhledem k náročnosti vývoje nelze očekávat, že by se modem Applu v iPhonech objevil již letos nebo příští rok. Nejdříve by jej mohla dostat edice v roce 2021.