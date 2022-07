Při sjíždění řeky přišel o iPhone. Po měsících ve vodě se mu vrátil

Daviesům iPhone našel začátkem letošního června Miguel Pacheco, který na řece Wye trávil čas se svou rodinou. Během jedné z projížděk v kánoi se svou dcerou podle BBC spatřil pod hladinou nějaký modrý předmět. Že se pod vrstvou bláta ukrýval mobilní telefon, tedy blíže neurčený model od Applu, bylo jistě překvapením i pro něj.

Aniž by tušil, jak dlouho ve vodě ležel, rozhodl se vzít jej domů ve snaze vypátrat jeho majitele. Sám by podle svých slov byl v případě ztráty svého telefonu velmi potěšen, kdyby se mu vrátil. „Mám v něm spoustu fotek svých dětí, vím, že bych je chtěl zpátky,“ uvedl pro britský portál.

O to více se snažil, aby se mu podařilo utopený iPhone zprovoznit. Věřil, že může mít pro jeho majitele sentimentální hodnotu. Doma jej proto opláchl čistou vodou, kompresorem z něj vyfoukal vodu a následně jej nechal přes noc vyschnout. Ráno ho pak připojil k nabíječce a doufal, že se ho podaří zprovoznit. K jeho překvapení se tak stalo. Na displeji se následně objevila fotka muže s ženou i datum: pátek 13. srpna. Jak později vyšlo najevo, šlo o den, kdy loni telefon jeho majiteli spadl do řeky.

V tu chvíli již vše záleželo na síle lokální facebookové skupiny, Pacheco v ní totiž zveřejnil fotografii displeje objeveného iPhonu. Do hledání majitele se zapojily tisíce uživatelů, Pachecův příspěvek měl víc než čtyři tisíce sdílení. Nakonec se dostal až k přátelům dvojice z fotografie na displeji, kteří na ní poznali právě Owaina Daviese a jeho snoubenku Fionu Gardnerovou, kteří žijí v Edinburghu.

Davies byl podle BBC ohromen jak odolností iPhonu, tak samotným úsilím, které Pacheco vynaložil k dohledání majitele na dně řeky nalezeného iPhonu. „Mojí přirozenou reakcí by bylo předat ho do nejbližší hospody,“ podotkl s tím, že jeho samotného by třeba nenapadlo použít kompresor, aby ho vysušil.

Nálezce se tak dozvěděl, že telefon ležel ve vodě víc než deset měsíců. Davies prozradil i to, jak o něj přišel. Když se parťák v jejich dvoumístné kánoi postavil, cvakli se a telefon mu přitom vypadl ze zadní kapsy. „Jakmile byl ve vodě, tak jsem si uvědomil, že je pryč,“ dodal.