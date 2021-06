Takové využití MagSafe patrně Apple nenapadlo. Zachrání utopený iPhone

MagSafe je jednou z novinek loni představených iPhonů. Jde o sestavu magnetů, které jsou seskupeny do kruhu okolo cívky pro bezdrátové nabíjení. Primárně tak slouží pro zajištění spolehlivého dosednutí telefonu na bezdrátovou nabíječku, umožňují však i uchycení dalšího příslušenství, jako třeba kožené peněženky pro uložení kreditní karty. Sami uživatelé pak přišli ještě na další způsob využití MagSafe, který je praktický zejména ve svízelných situacích, kdy telefon spadne někam, kde je těžké jej najít.

Tedy například ve chvíli, kdy uživateli jeho iPhone aktuální generace vyklouzne z ruky poblíž vodní plochy. V mělké či stojaté vodě nebude patrně složité telefon poměrně rychle najít. Problém však může nastat ve větších hloubkách, nebo třeba tam, kde se na dně nachází silné nánosy bahna. Právě to je případ muže z Berlína, jehož iPhone 12 Pro skončil v sobotu 27. května v místním kanálu.

Počáteční pokus o nalezení utopeného telefonu nebyl podle portálu Appleinsider úspěšný. Majitel se totiž musel brodit téměř metrovým bahnem. Během této „záchranné akce“ našel pouze utopenou a již nefunkční konzoli Nintendo Switch. Se svým iPhonem se tedy prakticky loučil.

Přišla však spásná myšlenka „magnetického rybolovu“. Společně se svým přítelem, vývojářem aplikací Frederikem Riedelem, který o příběhu informoval na Twitteru, vytvořili z teleskopické násady a vlasce provizorní prut. Na vlasec přitom namísto rybářského háčku uvázali silný magnet. A vydali se na noční lov.



Tentokrát již na straně majitele iPhonu stále štěstěna: telefon totiž do bahna dopadl displejem dolů, magnet na vlasci se totiž po chvíli „rybaření“ dokázal připojit k jeho magnetům. Zhruba ve tři hodiny v noci se tak telefon po několikahodinové bahenní lázni dostal zpět k majiteli. A to plně funkční a s nabitou baterií.



Appleinsider zmiňuje, že nejde o ojedinělý případ „magnetického rybolovu“, na jehož konci figuruje zachráněný iPhone. Do obdobné situace se dostala také Angie Carriereová, která své padesátiny slavila rybolovem na zamrzlém kanadském jezeru Waskesiu. Telefon jí vypadl ve chvíli, kdy musela reagovat na stan, který poryv větru zvedl do vzduchu. V tu chvíli se se ztrátou telefonu smířila.

Později se však rozhodla pro jeho záchranu, a to hlavně kvůli fotografiím z rybolovu na zamrzlém jezeře. S pomocí přátel se jí utopený iPhone podařilo lokalizovat díky vyhledávači ryb a za použití provázku s na konci uvázaným magnetem se jí ho podařilo vylovit. A přestože od doby, kdy jí do jezera spadl, uplynul celý měsíc, šel telefon k jejímu překvapení zapnout a byl plně funkční.

Byla to však spíš výjimka, byť jsou známy i případy, kdy iPhone bez většího poškození přečkal pod hladinou i rok (viz iPhone mu spadl do jezera. Po roce měl štěstí a našel ho plně funkční). Přestože jsou nové iPhony voděodolné, tak dlouhodobé působení vody je může nevratně poškodit. Určitě tedy není záhodno dostat se cíleně do stejné situace jen kvůli touze vyzkoušet si „magnetický rybolov“ na vlastní kůži. Minimálně lze svou úspěšnost otestovat na něčem jiném než na iPhonu.