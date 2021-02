VIDEO: Tisíce smartphonů xiaomi padaly jako obří domino

Xiaomi si ohledně modelu Mi 11 zaplatilo dva poměrně megalomanské reklamní kousky. První byl určen pro čínský trh, který jako obvykle v únoru slaví příchod nového roku. K této příležitosti se Xiaomi pokusilo překonat světový rekord v počtu smartphonů, které najednou popadají v řadě za sebou jako kostky domina. Výrobce jich vyskládal za sebe neuvěřitelných 4 100.

Ačkoliv reklamní kampaň směřoval výhradně na Čínu a my se nemáme jak dozvědět podrobnosti, opravdu by nás zajímalo, co s těmito „použitými“ telefony dále firma udělala. Nemyslíme si, že by se mohly nějak výrazně poškodit, ale na nějaké drobné škrábance a přesun do kategorie zánovního zboží už to stačit bude.

Další poněkud neskromná reklama na model Mi 11 se objevila promítnutá na dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa. Ta už byla spojena se spuštěním prodejů na globálních trzích.

Xiaomi Mi 11 je nový top model této značky, který dorazil zatím pouze v jedné variantě, byť se očekává i Pro verze, která dále vylepší fotoaparát telefonu. Model Mi 11, který se pyšní nejmodernějším procesorem, rychlým 50W bezdrátovým nabíjením a 108MPix hlavním fotoaparátem, se koncem března začne prodávat také na českém trhu (více v článku Špičkové xiaomi jde do prodeje v Česku, dostanete i nabíječku).