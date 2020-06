Český „vynález“: lampa proti signálu 5G i 4G stojí desítky tisíc korun

Sítě páté generace jsou pro mnohé lidi velkým strašákem. Zejména po sociálních sítích se šíří různé poplašné zprávy (hoaxy), které v této souvislosti varují například před hromadným vymíráním včelstva či ptáků. Podle konspiračních teoretiků bude mít nástup 5G vliv na všemožné živé organismy na Zemi, tedy včetně toho lidského (více viz Uvařené mozky, mrtví ptáci i včely. Úřad chce rozprášit fámy o riziku 5G). Řada lidí se i na základě těchto hoaxů obává spuštění sítí páté generace.

Tohoto strachu využívají různí podnikavci nabízející „zaručená zařízení eliminující vliv elektromagnetického záření na lidský organismus“. Slibuje to i zařízení Somavedic, které v někom může evokovat třeba stolní popelník, spíše ovšem připomíná designovou stolní lampičku. Podle lovosické společnosti Somavedic Technologies jde o „zařízení sestrojené na principu řízeného uvolnění energie minerálů“. Ty mají být podle výrobce skryty v jádru zařízení, tedy pod ručně foukaným skleněným korpusem. Má jít především o polodrahokamy a drahokamy, a to v údajně přesném vzájemném rozestavení. Nechybí ledkové podsvětlení.

Celé spektrum modelů slibuje ochranu před vlivem starších generací mobilních sítí, tedy 3G a 4G. Ceny začínají na 14,5 tisících korun. Za modely, u nichž výrobce slibuje ochranu před vlivem 5G, však požaduje i mnohonásobně více. Za základní model Medic 5G si sice účtuje „jen“ 12,1 tisíce korun, za prémiový Medic Amber je to ovšem více než 48 tisíc korun. K dispozici je i model Medic Uran, který vyjde na 17 tisíc korun. Pro fajnšmekry je v nabídce 24karátovým zlatem pozlacený Medic Gold. Cena? Individuální.

Nevěříte funkčnosti? Kupte si přístroj, který ji má prokázat „Vzhledem k tomu, že G -sítě generují zároveň velké množství kladných iontů a následkem je zvýšený počet volných radikálů v těle - oxidační stres, lze změny se Somavadikem měřit: cca po 1 měsíci začne Somavedic generovat záporné ionty,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Silvie Kovářová z distribučního centra společnosti Somavedic Technologies s odkazem na přístroj pro měření ionizace za téměř 24 tisíc korun. „Další možnost je mnohem rychlejší. Somavedic zbaví nového majitele nežádoucích přebytků volných radikálů během jedné noci,“ doplnila s odkazem na test volných radikálů, který vyjde na 500 korun. „Pak je tu možnost prakticky jakéhokoli biorezonančního přístroje, např. BICOM. Ten vám změří mnohem víc parametrů, např. bakterie, viry, parazity, plísně, GPZ, EMF atd.,“ uvedla Kovářová a odkázala na právě probíhající klinickou studii, jejíž výsledky obdrží zájemce na základě poskytnutého e-mailového kontaktu a souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Asi netřeba dodávat, že čím dražší model, tím více negativních vlivů má podle výrobce eliminovat. A to včetně bakterií, plísní a virů, jak výrobce v popiskách jednotlivých modelů informuje.

Výrobce se ohání řadou „výzkumů“ a „certifikací“. Když si ovšem dáte práci, tak zjistíte, kdo certifikace udělil. Jedna z nich pochází od rakouské společnosti International Institute for Research on Electromagnetic Compatibility (IIREC), jejíž hlavní náplní jsou podle dřívějšího článku v německém časopisu Skeptiker posudky na nejrůznější přívěsky, nálepky, fólie a krabičky sloužící k ochraně proti záření a k odrušení vlivů životního prostředí. Za touto společností stojí bývalý soudní znalec Walter Medinger, který v minulosti opakovaně vypracoval kladné posudky na šarlatánské produkty eliminující elektrosmog.

„Kdyby onen ‚přístroj’ skutečně uměl to, co slibuje, tedy zabíjet viry a bakterie v okolí, byla by to revoluce, o kterou by se praly nemocnice, univerzity, armáda a každá farmaceutická firma na světě. Takový účinek by totiž bylo jednoduché prokázat. Žádný takový důkaz však výrobce nenabízí, a tak nezbývá než označit Somavedic za další pokus vydělávat na lidské neznalosti,“ říká Pavel Kasík z Technet.cz, který se dlouhodobě zabývá studiem pseudovědeckých metod.

Společnost Somavedic Technologies jsme oslovili se žádostí o názorné prokázání, že nabízený přístroj eliminuje vlivy konkrétně 4G na lidský organismus (5G sítě nejsou v současnosti ještě v provozu), jak sama u vybraných modelů deklaruje. Firma se v reakci ohání dalšími přístroji, které mají funkčnost jejich lampičky prokázat (viz box).

Není to poprvé, co se někdo snaží vydělat konkrétně na strachu lidí z nástupu 5G. Například ve Velké Británii nabízeli USB zařízení s názvem 5GBioShield, vyklubal se z něj ovšem obyčejný levný flash disk (více viz Naletěli na anti-5G zařízení za tisíce. Je to jen flash disk z Číny). Prodejce jej přitom i nadále nabízí za v přepočtu bezmála 8,5 tisíce korun.

Ohledně nástupu 5G je poměrně živo i v Česku. Třeba v Jeseníku, jedné z pěti testovacích lokalit v Česku, obavy občanů došly tak daleko, že se na jednom ze zasedání městského zastupitelstva projednávalo také vyhlášení místního referenda (více viz Chtěli testovat 5G, teď se ho bojí. Vyhlášení referenda v Jeseníku neprošlo).

Obyvatelé tohoto lázeňského města začali navíc už v březnu podepisovat kvůli 5G petici. První komerční síť páté generace v Česku spustí v O2, a to již 1. července (více viz O2 už teď spouští síť 5G v komerčním provozu. Zatím bude za korunu).