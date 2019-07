V Rusku chtěli prodávat smartphony jen se softwarem z vládního seznamu

Předloženy byly hned tři zákony, které by zakázaly v Rusku prodej zařízení, aniž by předem neměla nainstalované aplikace z vládního seznamu. Týkat se to mělo smartphonů, počítačů nebo chytrých televizí. Ruský software měl být nainstalován ve výchozím nastavení.



Ovšem návrh zákonů okamžitě způsobil negativní reakce. A to u samotných ruských výrobců a prodejců elektronických zařízení. Stejně byl kritizován uživateli. Jednoduše bylo poukázáno, že splnění takových nařízení je nemožné.

V současné době si tedy mohou dodavatelé smartphonů a dalších zařízení oddychnout. Ale myšlenka předinstalovaného ruského softwaru bude nadále podporovaná. S tímto nařízením počítal ruský antimonopolní úřad už začátkem letošního roku.

Příslušné ministerstvo má podobný návrh stále v přípravě. Podle zatím stažených návrhů zákonů by hrozily prodejcům postihy za prodej smartphonů a dalších zařízení bez softwaru z vládního seznamu až do výše milionu rublů. V přepočtu tedy až 360 tisíc korun.

Ruská vláda už před časem vyhlásila vývoj vlastního systému pro smartphony. Chce tím omezit závislost na západních technologiích a firmách. Ovšem jako základ ruského národního systému posloužil finský systém Sailfish OS.

Ruským státem většinově vlastněná největší telekomunikační společnost na tamním trhu Rostelecom už pojmenovala nový systém Aurora OS. Aurora prý proto, aby šlo pro Rusko o snadno zapamatovatelný název. Myšlen je však v tomto směru význam slova úsvit (vycházející ovšem z antické mytologie), a ne loď známá z Říjnové revoluce.

Problémem je však vývoj aplikací, kterých pro zcela nový systém bude nedostatek. Ohledně systému Aurora OS, který má základ ještě v Nokií zavrženém systému MeeGo, se spekuluje, že by měl posloužit čínské firmě Huawei jako plán B v případě nemožnosti využívat služby Googlu.