Huawei by mohl použít starý systém od Nokie v ruské národní úpravě

Podle dostupných zpráv Huawei vyvíjí vlastní systém tajně už sedm let. Původně chtěl být jen soběstačný a mít zisky ze všech služeb spojených s používáním smartphonu. Pravděpodobnější však je, že se chtěl už dávno odpoutat od používání výrobků amerických čí západních společností.

To se naplno ukázalo nyní, kdy se Huawei dostal na černou listinu v rámci obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a je odstřižen od služeb společnosti Google. Google je tvůrce nejpoužívanějšího systému na světě a bez jeho služeb je Android pro většinu zákazníků nepoužitelný.

Huaweii tedy nezbývá, než to zkusit se svým několik let vyvíjeným systémem. Ovšem snadné to mít nebude. Nyní se očekává propad prodejů smartphonů Huawei až o šedesát procent. S vlastním systémem cesta zpět na výsluní snadná nebude.

Vlastní systém se má v globální verzi jmenovat Ark OS, na domácím čínském trhu pak Hongmeng. Zatím o něm nemáme detailní informace. Podle některých informací má jít o upravený systém Sailfish od společnosti Jolla.

Operační systém Sailfish pochází ze systému MeeGo, který vyvíjela původní finská Nokia a společnost Intel. Jejich plán však selhal a mimo komerčně neúspěšného smartphonu Nokia N9 a pouze pro vývojáře určené Nokie N950 se v dalším modelu už neobjevil.

Ovšem Huawei by měl používat „speciální“ verzi systému Sailfish určenou pro ruský trh. V roce 2015 totiž ruský ministr komunikací ohlásil plán soběstačnosti v rámci systému pro chytré telefony a omezení používání západních systémů Android od Googlu a iOS od Applu.

Systém Sailfish, i když původem z Finska, se měl stát ruským národním systémem pro smartphony. V plánu bylo, aby nový systém používala polovina ruských uživatelů oproti současným 95 procentům uživatelů, kteří mají západní systémy.

Pokud by Huawei použil ve svých chystaných smartphonech upravený systém Sailfish, tak by byla zaručena kompatibilita s aplikacemi pro Android. Ty systém Sailfish podporuje. Ovšem funkčnost aplikací nemusí být stoprocentní a distribuce samotných aplikací nebude jednoduchá.

Na náročných trzích by to tak měl Huawei s upraveným systémem Sailfish těžké. Ale už zmiňovaná oficiální státní ruská strategie počítala s kooperací států označovaných jako BRICS. Ty zahrnují rozvojové trhy v Brazílii, Rusku, Indii, Číně a JAR. Tam by takové smartphony mohly mít šanci.