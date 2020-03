Vymyslela mobil, na kterém by dnešní mládež už číslo nevytočila

Jejím povoláním je vývoj nástrojů a technologií pro využití ve vesmíru a sama tvrdí, že nové technologie ji baví. Ovšem u smartphonů 34letá inženýrka Justine Haupt narazila. V rozhovoru pro server Newsflare říká, že ji vůbec nebaví textové zprávy. Proto si vyrobila speciální mobil, který má po vzoru pevných linek minulosti pouze velký rotační číselník.

Ačkoli se snažila, aby byl takový mobil co možná nejmenší, výsledek má stejně rozměry současných smartphonů, navíc má ještě výrazně tlustší tělo. Na nošení po kapsách to tak moc není, ovšem to autorku moc netrápí. Prý je i tak její mobil velký jako třeba smartphone zabalený do masivnějšího ochranného krytu.

Specialitou telefonu je tedy v první řadě rotační číselník, na kterém by možná vytočit správné číslo dovedli už jen „pamětníci“. Současná generace už má s konceptem tohoto zadávání čísla problémy, jak ukazují třeba různá videa na serveru YouTube. Justine Haupt si ovšem přeci jen ulehčila vytáčení čísel alespoň dvěma rychlými volbami – jednu pro číslo své matky a druhou pro manžela.

Ačkoli telefon vypadá skutečně co nejvíce jednoduše, přeci jen najdete na zadní straně malý e-ink displej, na kterém se zobrazí alespoň příchozí textové zprávy či zmeškané hovory. Telefon samozřejmě využívá k připojení do sítě tradiční SIM kartu.

Pokud vás takto vysoce zjednodušený mobil zaujal, autorka nabízí na prodej díly, ze kterých si mobil můžete doma sami sestavit. Kutilové si tak mohou přijít na své. Bohužel i tento projekt pozastavila epidemie koronaviru, takže součástky budou podle současného odhadu k dipozici nejdříve za sedm týdnů. Sada pro sestavení telefonu vyjde na 140 dolarů (asi 3 100 korun), samostatně si za 90 dolarů (2 000 korun) můžete koupit jen fungující základní desku nebo za 50 dolarů (asi 1 100 korun) jen pouzdro a mechanické části.