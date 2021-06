Přehlédnutá novinka: iPhone s novým systémem najdete, i když je vypnutý

S novým systémem iOS 15, který na iPhony dorazí v září (víc v článku Co najdete v iPhonu s novým systémem? Apple především vylepšoval), přijde také jedno trochu skryté vylepšení. V základu se totiž vypnutý telefon pouze přepne do režimu nízké spotřeby energie a zachová si přístup do sítě Find My, tedy kolektivního rozpoznávání zařízení v rámci ekosystému Applu. Bude z něj v podstatě takový přerostlý AirTag.

Důvod je jednoduchý: iPhone pak půjde najít, i když ho vypnete nebo i pár hodin poté, co mu samotnému dojde baterie a vypne se. Díky nízké spotřebě signálu Bluetooth pak bude kontaktovat okolní zařízení a případně umožní, abyste jej mohli najít.

Co víc, tato funkce dokonce zůstane aktivní v i případě, že se telefon vrátí do továrního nastavení. Apple totiž už nějakou dobu nabízí k iPhonům funkci Activation Lock, která zabrání zlodějům i přes manuální reset telefonu dostat se k jeho datům – stále musí znát vaše Apple ID heslo.

Samozřejmě máte stále možnost telefonu přikázat, aby danou funkci nepoužíval, a když se vypne, tak aby byl opravdu vypnutý. Volbu pro zakázání režimu nízké spotřeby po vypnutí najdete ve verzi iOS 15 v nastaveních telefonu.