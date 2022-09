Výrobci zanevřeli na testy DxO Mark. Chtějí být první, jinak nemají zájem

Zaznamenali jsme to v průběhu času sami, je vidět, že výrobci mobilních telefonů ztrácejí zájem o testy společnosti DxO Mark. Ta se proslavila zejména testováním kvality fotoaparátů všech druhů, v poslední době ovšem nabízí i další testy (displeje, kvality zvuku). Výrobci smartphonů se v uplynulých letech hojně výsledky z testů DxO Mark chlubili, aby dokázali, jak skvělý fotomobil jejich výrobek je, často skóre nezávislé organizace zveřejňovali společně s ní ve chvíli premiéry daného modelu. Ale tato praxe v poslední době ustala.

A DxO Mark to potvrzuje. Podle vyjádření jejího šéfa Frédérika Guicharda pro čínský portál IT Home skutečně výrobci neposílají svá zařízení na test tak často jako v minulosti. Firmy podle jeho slov ztrácejí zájem zejména proto, že mají pocit, že potřebují být první. A když v podstatě vědí, že na první místo v žebříčku nedosáhnou, telefon organizaci nepošlou.

Guichard dal ve vyjádřeních týkajících se testů společnosti také trochu nahlédnout do jejich zákulisí. Zejména v Číně se totiž objevily kritické hlasy, podle kterých se pozice a skóre v žebříčku DxO Mark dají koupit. To však Guichard zásadně odmítá a tvrdí, že výsledky testů jsou pouze odrazem skutečné kvality produktu. A právě proto výrobci do testů jdou méně často než v minulosti.

Pravdou však je, že DxO Mark samozřejmě nežije ze zveřejňování nezávislých testů fotomobilů nebo dalších přístrojů. Firmu živí testování na zakázku a fungovat to může následovně: když chce výrobce dosáhnout v žebříčku dobrého skóre, telefon k DxO Mark pošle ještě ve fázi vývoje, nechá provést testy a organizace mu doporučí, jaká zlepšení za účelem maximalizace skóre provést. Za tuhle službu se pochopitelně platí tučný poplatek a DxO Mark se de facto podílí na vývoji takového telefonu. Ten je pak lépe připraven na jejich testovací protokoly a může získat lepší skóre – které však podle kritérií DxO Mark skutečně znamená lepší kvalitu.

Hon za prvenstvím ustal kvůli vysoké úrovni fotomobilů

Tuto praxi pro IT Home potvrdil bývalý viceprezident společnosti Oppo, Shen Yiren. Někteří výrobci takto šijí svá zařízení na míru testům DxO Mark. To však není problém organizace, spíš jde o to, že vlastně v tomto ohledu neexistuje konkurence, která by třeba hodnotila smartphony podle jiných kriterií a kde by mohli spotřebitelé porovnávat pozice přístrojů v jednotlivých žebříčcích. To by testům dodalo větší relevanci a byla by tu snaha řešit skutečně kvalitu snímků, nikoli třeba některé parametry, u kterých se DxO Mark domnívá, že jsou důležité, ale uživatelé tento názor nesdílejí. Na druhou stranu za dobu existence svého žebříčku firma udělala pro zlepšení kvality fotomobilů opravdu mnoho, už právě proto, že se výrobci předháněli v tom, kdo získá první místo.

Teď už ovšem očividně tento hon ustal. Kvalita fotomobilů se totiž vyšplhala na vysokou úroveň a zlepšení jsou postupná, záruka toho, že se nový telefon dostane na první místo, prostě neexistuje. I proto například Xiaomi společnosti DxO Mark neposlalo na test své špičkové telefony z poslední doby.

To nicméně neznamená, že by DxO Mark s testy (alespoň prozatím) končila. Jen přístroje nemá přímo od výrobců a nedostane za to třeba zaplaceno v rámci konzultací, přístroj si firma prostě koupí sama. Tak tomu bylo třeba i v případě špičkového Xiaomi 12S Ultra, které v testu DxO Mark nepřekonalo svého předchůdce, typ Mi 11 Ultra. Jako by v Xiaomi věděli, že posílat telefon do testu pro ně nemá cenu.

DxO Mark samozřejmě bude fotomobily testovat nadále. Jen musí zájemci o výsledky testů být trpělivější než v minulosti. Telefony k testu totiž prostě organizace pořídí až v den zahájení jejich prodeje, test samotný může zabrat i několik týdnů, takže od premiéry telefonu ke zveřejnění výsledků může uplynout i řada měsíců. Pro spotřebitele pak asi není důležitá absolutní pozice telefonu v daném žebříčku, ale jeho pozice vůči konkurenčním přístrojům. Umístění v kontextu ostatních telefonů ukazuje, jak se výrobce snaží a dává zájemci o daný přístroj najevo, jestli je foťák dobrý, či nikoli.