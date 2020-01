Kam se hrabou vertu. Tento telefon může být váš za 34 milionů korun

Již šest let staré Porsche Design P’9982 můžete v internetových aukcích pořídit za v přepočtu nějakých osm tisíc korun. Prodejci přitom slibují, že jde o zcela nový, nikdy nepoužívaný kus. Někteří si ovšem toto německým designovým studiem do luxusního obleku převlečené BlackBerry Z10 cení až na čtrnáct tisíc. Ani taková suma není přitom nějak přemrštěná ve srovnání s původní prodejní cenou, ta se totiž pohybovala nad 40 tisíci korunami. Telefon byl k dostání navíc pouze ve vybraných obchodech.

Jedna nabídka ovšem nad všemi ostatními vyniká. Prodejce z Francie, který na aukčním portálu eBay vystupuje pod pseudonymem thebeautyofluxury, nabízí luxusní Porsche Design P’9982 za těžko uvěřitelnou částku. V popisu telefon vyzdvihuje do nebes, poukazuje například na bezkonkurenční kvalitu zpracování a použitých materiálů, zmiňuje, že jde o jeden z nejbezpečnějších telefonů na světě a tak dále. Úvodní představení pak uzavírá zmínkou, že nabízený kus je exkluzivní záležitostí. „Na světě existují pouze dva modely, koňaková a červená verze,“ vysvětluje.

Od tohoto faktu se odráží cena. Ve své podstatě jde přitom o stejný telefon, za který jiní prodejci chtějí již zmíněných maximálně 14 tisíc korun. Ovšem kvůli tomuto kusu s koženými zády koňakové barvy se budete muset hodně plácnout přes kapsu. Prodejce chtěl možná dát najevo, že toto podle jeho slov „unikátní umělecké dílo a sběratelský předmět“ není pro každého. Jen jestli to s těmi nulami v ceně nepřehnal. S přehledem strčí do kapsy i luxusní telefony značky Vertu, které ve své době platily za to nejlepší a nejdražší na trhu.

Jaká je tedy cena, na kterou si prodejce z Francie podle něj unikátní telefon cení? Těžko uvěřitelných 1,5 milionu dolarů, tedy v přepočtu zhruba 34 milionů korun. Alespoň že doručení kamkoli po světě nabízí zcela zdarma.



Podle prodejce má být toto luxusní blackberry jedním z posledních kusů vyrobených v Mexiku. Prodávající poukazuje na řadu odlišností od kusů pocházejících z čínské produkce, počínaje použitím jiného, mexického softwaru, přes preciznější zpracování až po na dotyk citlivější displej. Zmiňuje přitom společnost TCL, která ovšem mobilní divizi kanadského BlackBerry převzala až koncem roku 2016 (více viz BlackBerry je minulostí. Práva na užívání značky má majitel Alcatelu).

Zajímalo nás proto, odkud pochází některé další na eBayi aktuálně nabízené P’9982. Žádný z námi oslovených prodejců neuvedl Čínu, všechny telefony byly vyrobeny právě v Mexiku. A všechny mají kožená záda. Je pravdou, že model P’9982 dostal i speciální pětisetkusovou edici se zády z krokodýlí kůže. O té se ovšem prodejce z Francie nezmiňuje.

Potenciální zájemce nicméně v ceně kromě kompletního balení s nepoužívaným telefonem (funkčnost byla podle prodejce otestována použitím jiné baterie) získá také dvě originální kožená pouzdra a ochranné sklo na displej. Vysokou sumu prodávající vysvětluje exkluzivitou nabízeného telefonu.

„Tento chytrý telefon je symbolem sociálního postavení,“ uvádí s ujištěním, že nikdo jiný na světě takový telefon mít nebude. Vyhrazuje si navíc právo jednat jen se seriózními zájemci.

Popravdě bychom si uměli představit lepší způsoby, jak investovat takovou sumu. Ať už by šlo o pořízení lukrativní nemovitosti či investičního vozu. Že by se v případě luxusního telefonu od Porsche Design takto vysoká investice do budoucna jakkoli zhodnotila, lze totiž vážně pochybovat.

Sbírky za miliony i vyšponované ceny nedostupných novinek

Na aukčním portálu eBay nejsou takové nabídky nikterak výjimečné. Například předloni nabízel prodejce ze Španělska tehdy ucelenou sbírku iPhonů v neporušených baleních, součástí byla i na míru vyrobená podsvětlená vitrína v podobě loga Applu. Dotyčný si sbírku cenil na téměř 100 tisíc eur, tedy v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun (více viz Španěl prodává sbírku nerozbalených iPhonů. Za cenu ojetého ferrari).

Běžné jsou i vysoce naceněné nabídky novinek, kterých je zpočátku k dispozici buď velmi omezené množství, nebo jsou určeny jen pro konkrétní trhy. V minulosti se to týkalo například nově představených iPhonů (více viz „Osmička“ za 220 tisíc, „X“ za 84 tisíc. Prodejci šponují ceny iPhonů), aktuálně pak skládacích smartphonů.

Loni v říjnu byl takto k mání třeba tehdy ještě neprodávaný Huawei Mate X (více viz Chcete mít výjimečný telefon jako první? Rozbijte hned několik prasátek).