Chcete mít výjimečný telefon jako první? Rozbijte hned několik prasátek

Skládací Huawei Mate X za v přepočtu téměř 126 tisíc korun? To není vtip, to je reálná nabídka uživatele the_phone_king na aukčním portálu eBay. Očekávanou novinku, která by ještě do konce října měla být uvedena na domácí čínský trh, nabízí totiž za neuvěřitelných 7 999 australských dolarů. Pokud při takové sumě očekáváte aspoň poštovné v ceně, jste na omylu. K uvedené částce je nutné jej ještě připočíst. A ani to není vůbec nízké – do Česka činí 499 australských dolarů, tedy bezmála dalších osm tisíc korun.

Náklady se tak šplhají ke 135 tisícům korun, a to je stále částka bez daně a cla. Navíc za telefon, který by podle posledních informací měl Huawei už v listopadu uvést na světové trhy. Jistě, dá se i poté očekávat, že bude nedostatkovým zbožím. Nicméně suma, na kterou by vyšel nyní kousek z aukčního portálu, je víc než dvojnásobkem očekávané prodejní ceny.



Ta by se měla pohybovat okolo 2 300 eur, v přepočtu by tak Mate X měl vycházet na necelých 60 tisíc korun bez daně. Pravda, ani to není málo, nicméně tato suma se dá vzhledem k faktu, že jde o revoluční novinku, považovat za adekvátní. Telefon nebude, stejně jako v případě konkurenčního Samsungu Galaxy Fold, masovou záležitostí. Své zájemce si ovšem najde, o tom není pochyb.

Usuzovat lze třeba i právě z případu zmíněného samsungu. I ten se totiž objevuje na aukčním portálu za podstatně vyšší částky. A třeba v Hongkongu se z něj stalo velmi žádané zboží. Tomu odpovídá i násobně vyšší cena oproti té pořizovací. Zatímco na domácím jihokorejském trhu stojí Galaxy Fold zhruba 2,4 milionu jihokorejských wonů, tedy v přepočtu 47 tisíc korun, tak hongkongští překupníci žádají v přepočtu téměř 112 tisíc korun (38 tisíc hongkongských dolarů). Tedy téměř dvaapůlnásobek oficiální jihokorejské ceny (viz Překupníci si mnou ruce. Na výjimečném samsungu pořádně vydělají).