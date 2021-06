V Česku už si zavoláte i s LTE hodinkami od Applu, slíbil T-Mobile

LTE verzi hodinek, které fungují nezávisle na propojení s mobilem, jsme mohli na českém trhu koupit a vyzkoušet už v roce 2018. Byla to ovšem záležitost pouze značky Samsung (více viz První hodinky s virtuální SIM už fungují v Česku. U jediného operátora). Apple sice nabízí své LTE hodinky už od roku 2017, ovšem čeští operátoři je dosud nepodporovali.

To by se mělo změnit. Operátor T-Mobile poslal tiskovou zprávu, ve které stojí: „Společnost T-Mobile jako první český operátor zařadí do nabídky chytré hodinky Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE ve verzi GPS + Cellular s podporou eSIM. Oba modely budou pro české zákazníky dostupné od pondělí 14. června.“

V tento den se zároveň dozvíme i podrobnosti ohledně fungování LTE modelů hodinek Apple Watch v Česku. T-Mobile k této příležitosti má také představit i tarify na míru hodinkám. Zatímco T-Mobile si nechal ceny pro sebe, jiní prodejci (např. autorizovaní prodejci Apple produktů) je již do nabídky zařadili. U nich jsou ceny následující, byť ty finální u T-Mobilu se mohou trochu lišit:



Model wi-fi verze

LTE (Cellular) verze

Apple Watch SE 40 mm

7 990 korun

9 390 korun

Apple Watch SE 44 mm

8 790 korun

10 190 korun

Apple Watch Series 6 40 mm

11 490 korun

14 290 korun

Apple Watch Series 6 44 mm 12 290 korun

15 090 korun



T-Mobile je zatím jediným českým operátorem, který hodlá LTE verze hodinek od Applu podporovat. Ty k fungování vyžadují specifickou aktivaci a podporu od operátora, jelikož využívají náhradu za běžnou SIM, tzv. eSIM, která je integrovaná do hardwaru hodinek. I když jste si tak v minulosti mohli LTE hodinky od Applu dovézt ze zahraničí, v Česku jste do nich neměli jak nahrát tuzemské telefonní číslo.

Více informací vám nabídneme v pondělí 14. června.