Domácí internet může zrychlit na dvojnásobek. Maximem bude 2 000 Mb/s

Aktuálně nejvyšším tarifem pro optické přípojky, který Cetin nabízí, je tarif s rychlostí 1 000/500 Mb/s. K dispozici jsou ještě dva nižší se symetrickými rychlostmi, a sice 250/250 Mb/s a 500/500 Mb/s. Všechny uvedené tarify společnost představila v roce 2021. Od 3. dubna je rozšíří tarif umožňující stahovat i nahrávat dvojnásobnou rychlostí ve srovnání s vrcholem současné nabídky, nabídne tak rychlosti 2 000 a 1 000 Mb/s.

Nový tarif podle Cetinu, který je největším tuzemským provozovatelem telekomunikačních sítí, využijí zejména zákazníci, kteří pracují intenzivně v cloudu a potřebují přenášet skutečně velké objemy dat. Tarif však společnost nenabízí přímo, ale přes více než dvacítku poskytovatelů internetu ve své pevné síti. Cena, přesné datum spuštění či dostupnost nového tarifu pro koncové zákazníky je tak v plné kompetenci partnerů Cetinu.

V loňském roce společnost výrazně navýšila dostupnost optického připojení technologií FTTH (fiber to the home, tedy optika až do bytu), tento druh připojení je tak dostupný již téměř 240 tisícům tuzemských bytových jednotek.

Dostupnost optického připojení včetně nejvyšší možné rychlosti je možné si ověřit na webu Cetinu zrychlujemecesko.cz. V květnu 2021 společnost informovala o připojení miliontého zákazníka k vysokorychlostnímu internetu, současně s tím nastínila svůj plán vybudovat do roku 2027 milion optických přípojek.