Optický internet od T-Mobilu je dostupný 200 tisícům domácností

Optická síť nabízí podle manažera strategie rozvoje sítí Zdeňka Bumbálka nejmodernější připojení k internetu, které je v porovnání s klasickým kabelovým či wi-fi připojením rychlejší a stabilnější. Optika nabízí vyšší přenosové objemy a symetrickou rychlost stahování i odesílání dat.

„V domácnostech se běžně připojuje najednou více uživatelů, kteří chtějí mít k dispozici funkční a spolehlivé připojení nejen na práci z domu, videokonference, online výuku, ale i na zábavu v podobě online hraní her nebo sledování televize. Optika zvládne všechny tyto aktivity bez omezení, nehrozí výpadky signálu při zhoršeném počasí nebo horší kvalita spojení při připojení více uživatelů,“ dodal.

T-Mobile již dříve oznámil, že chce do roku 2025 vybudovat nejméně milion optických přípojek, které by umožňovaly internetové připojení od jednoho do deseti Gbit/s (více viz T-Mobile plánuje masivní výstavbu optických přípojek. Připojí milion bytů). Optika FTTH (Fieber to the home) je nejrychlejší technologie na trhu, které dokáže s určitými limity konkurovat pouze kabelový internet.

Konkurenční provozovatel infrastruktury CETIN chce mít do konce roku 135 tisíc optických přípojek. T-Mobile a CETIN na konci minulého roku uzavřely smlouvu o společném budování optických sítí (více viz Optický internet pro statisíce bytů. T-Mobile a Cetin spojují síly).

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby 6,3 milionu zákazníků. V současnosti provozuje více než 600 vysílačů 5G a svou sítí páté generace chce do konce roku pokrýt 25 procent obyvatel ČR.