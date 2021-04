O2 zrychlilo internet. Více než milionu domácností zdvojnásobilo rychlost

„Více než polovina nových zákazníků k nám v předchozím roce přišla od menších wi-fi providerů, kteří se častěji potýkají s nedostatečnou kapacitou své sítě,“ uvedl ředitel fixních služeb v O2 Martin Čejka s tím, že od loňského března výrazně vzrostla poptávka po stabilním internetu. Důvodem rostoucí poptávky jsou práce z domova, distanční výuka a vyšší zájem o streamingové služby.

Internet na doma od O2 je v současnosti dostupný pro 99 % tuzemských domácností, přičemž 72 % z nich dosáhne na tarif s rychlostí 50 Mb/s a vyšší. Dostupnost pevného internetového připojení se podařilo operátorovi navýšit díky bondingu spuštěnému koncem loňského listopadu (více viz O2 nasadí do domácností Terminátora. Zdvojnásobí rychlost pevného internetu), výstavbě nových DSLAMů a investicím do optických přípojek či technologie WTTx.

Noví zákazníci, kteří si pořídí pevný internet od O2, získají na prvních šest měsíců dvousetkorunovou slevu z běžného měsíčního paušálu. Výše měsíčního poplatku se odvíjí od nabízené rychlosti, způsob vedení internetu do domácnosti (pevná linka/vzduch/optický kabel) operátor nerozlišuje. Zákazníkovi nabídne vždy tu nejlepší technologii, která je na jeho adrese dostupná.

Například základní tarif Internet HD Stříbrný s maximální přenosovou rychlostí 50 Mb/s tak namísto 499 korun vyjde prvního půlroku jen na 299 Kč měsíčně, za nejvyšší tarif (Internet HD Diamantový) s maximální přenosovou rychlostí 1 000 Mb/s pak nový zákazník zaplatí 599 korun.



V ceně internetových tarifů je obsažena i O2 TV s 34 kanály (tarif O2 TV Modrá) s tím, že první dva měsíce mají zákazníci k dispozici k bezplatnému vyzkoušení vyšší televizní tarif (O2 TV Bronzová) s celkem 64 kanály včetně prémiových stanic O2 TV Sport a ochutnávkovým kanálem Premier Sport.



„Sportovním fanouškům tak v dubnu a květnu neunikne žádný ze zápasů české Fortuna ligy, hokejové extraligy, Ligy mistrů nebo anglické Premier League,“ informuje O2.