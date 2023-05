Současný trend: Sport jako benefit pro tělo i duši

Osobní trénink, zdravotní skupinové lekce, aktivity spojené s virtuální tematikou nebo sdílený sportovní zážitek. I takové jsou současné trendy ve sportování. „V našem fitness odvětví vnímáme výrazný nárůst návštěvnosti na zdravotní skupinové lekce, jako je Fyzio Care, Healthy breathe, Pilates, Yoga therapy a podobně. Široká populace včetně seniorů řeší své zdravotní komplikace po prodělaném covidu a dechová cvičení jim výrazně pomáhají zlepšit dýchání a celkově kvalitu života,“ zmiňuje Petra Tyrpeklová, General Manager Balance Clubu Brumlovka. „Podobný rozmach vidíme i ve zvýšeném zájmu o osobní tréninky, kde je péče a kontrola správného technického provedení cviku logicky individuálnější.“

Celý magazín

Za změnou stojí často covid

Během covidových let se lidé kvůli protiepidemickým opatřením přiklonili spíš k outdoorovým a nekolektivním pohybovým aktivitám. „Zvýraznilo to oblibu turistiky, cyklistiky anebo netradičních outdoor sportů typu discgolf. Na druhé straně to přerušilo pravidelnost kolektivních aktivit a bohužel část populace se k nim již nevrátila. Rozpadlo se velké množství sportovních ‚partiček‘, které si pronajímaly tělocvičny pro volejbal, florbal nebo basketbal,“ říká vedoucí katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) Tereza Nováková. Současně se ukazuje, že upadá zájem o vzájemné srovnání výkonnosti v organizovaných soutěžích. „Pohybově aktivní jedinci vnímají pohybové a sportovní aktivity jinak než předchozí generace a jejich motivací pro pravidelné intenzivní pohybové aktivity jsou benefity v oblasti tělesného i duševního zdraví,“ doplňuje Jan Chrudimský z katedry gymnastiky a úpolových sportů FTVS UK.

O co je největší zájem ve fitness centrech Skupinové lekce (83,3%) Služby osobního trenéra (64,8 %) Jóga (59,3 %) další populární služby: cardio stroje (50 %)

posilovací stroje (48,1 %)

lekce pro děti (48,1 %) Lekce pro děti se do žebříčku dostaly poprvé. Stoupl i zájem o jógu. Zdroj: Česká komora fitness, z. s.

Individuální i kolektivní sporty

Módnost jednotlivých sportů se průběžně mění. Typickým příkladem v oblasti indoor raketových sportů je původní oblíbenost squashe, který vytlačil badminton, někde znovu objevený stolní tenis. Ale objevují se i další raketové sporty, jako je třeba padel, sport příbuzný squashi a tenisu. „Obecně můžeme říct, že velkou oblibu mezi dospělými má opět po covidu běh, cyklistika, ale současně dochází k sdružování do zájmových skupin, ve kterých probíhá trénink nebo výlety. Hodně tomu napomáhají i dostupné technologie umožňující měření vzdáleností, intenzity cvičení anebo sdílení těchto informací a velké množství tzv. hobby závodů a turnajů,“ podotýká Tereza Nováková.

Podle Radima Jebavého, vedoucího katedry Atletiky, sportů a pobytu v přírodě FTVS UK, dospělí často zkoušejí různé výzvy. Klasickým příkladem jsou účasti na běžeckých závodech, jako je maraton, půlmaraton, spartan race a podobně. „Všechno se měří, analyzuje, sdílí, lajkuje, porovnává s druhými, proto běžecké nebo cyklistické závody trhají často rekordní účasti a je potřeba je počtem ohraničit. Jako slabinu vnímám nevědomost lidí sportujících podle pocitu a pak následně se nechají nahecovat třeba na půlmaraton, který skončí zbytečným zraněním s trvalým poškozením pohybového aparátu,“ upozorňuje Radim Jebavý.

Na to, že sport v poslední době přebírá roli zdravého životního stylu, poukazuje Tomáš Macas, vedoucí katedry plaveckých, vodních a technických sportů FTVS UK: „Veřejnost nevnímá rekreační sport a pohyb jen jako prevenci nadváhy a obezity či srdečně cévních onemocnění. Lidé ho berou jako důležitý nástroj k fyzickému zdraví a tělesné kondici, jež zároveň ovlivňuje psychické procesy, jako jsou myšlení, vnímání, představy, pozornost, vůli a emoce. Jde o celkové zlepšení kvality života. Důležité je sdílení společných zážitků. Individuální pojetí se udržuje spíše ve vrcholovém sportu.“

Raketově roste i popularita discgolfu. „Je to sport opravdu pro všechny. Nezáleží na pohlaví, věku ani fyzické zdatnosti,“ říká Jakub Koštel z z pražského klubu discgolfu.

Návrat do fitness center

Ve fitness centrech se vrací oblíbenost skupinových lekcí, ať už s trenérem, nebo samostatně. Nejdříve se to projevilo u dynamických lekcí, od začátku roku roste také počet zájemců o jógu nebo pilates. „Většina klientely skupinových lekcí jsou ženy, zatímco muži dávají přednost spíše posilovně, i když samozřejmě ne výhradně. Například hodiny kruhových tréninků nebo TRX jsou oblíbené i mezi pánskou populací,“ říká Nikola Suchanová z Euforie Fitness & Wellness.

Popularitu získávají i nové druhy jógy, třeba ta v síti neboli létací jóga. „Je úžasná v tom, že vás nejen protáhne a posílí celé tělo, ale také u jejích akrobatických pozic získáte větší sebedůvěru ve své fyzické schopnosti,“ říká Barbora Szabová z B-Pole Studio Česká Lípa. „Ve skupinových lekcích jde o obdoby už existujících druhů cvičení. Před pár lety jsme si z evropského fitness festivalu FIBO přivezli pound. Jde o rytmickou lekci inspirovanou hrou na bicí. Lekce si oblíbili hlavně mladí, ale tradiční skupinové lekce stále v oblíbenosti vedou,“ doplňuje Suchanová.

Obliba stoupá u nositelných technologií. Patří sem fitness trackery, chytré hodinky, monitory srdečního tepu, zařízení pro sledování GPS a trackery, které monitorují srdeční tep, kalorie, dobu sezení, spánek a podobně.

Děti sportují buď hodně, nebo vůbec

Podle Terezy Novákové se rozevírají nůžky mezi velmi časně specializovaně sportujícími dětmi v klubech s ambicemi na vrcholový sport a těmi s nízkou úrovní pohybu. V té druhé skupině se mohou potkat děti, jejichž rodiče nepovažují sportovní aktivitu za důležitou nebo na její zajištění nemají peníze, s těmi, jejichž rodiče při první stížnosti dětí, že je trénink nebaví nebo že je trenér příliš přísný, začnou hledat nový sport a nový oddíl. „Virtuální prostředí, ať sociální sítě, nebo hry, je příliš silné lákadlo pro většinu dětí, které vyhrává oproti všem skutečným aktivitám,“ podotýká Nováková.

U mladé generace 12+ se do popředí dostávají aktivity spojené s virtuální tematikou. „Jde o aktivity, jejichž obsahem je čas strávený u počítače. Nejsem sice zastáncem těchto činností, ale líbí se mi myšlenka, že hráči mají za úkol ‚vykompenzovat‘ čas strávený u počítače obdobně dlouhou pohybovou aktivitou. Na vzestupu je i zájem o bojové sporty nebo třeba kolektivní cvičení v posilovně tzv. Crossfit,“ dodává Radim Jebavý. Podle prezidentky České komory fitness Jany Havrdové je příliv náctiletých do „fitek“ příjemné překvapení. „Jde o specifickou skupinu, která potřebuje zvláštní péči. Bereme v potaz, že teenageři mají jiné cíle, jiný vztah k technologiím a potřebují pomoci s technikou pohybu. Jsou náchylnější podlehnout vlivu sociálních sítí, případně dopingu,“ vysvětluje Havrdová.