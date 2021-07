Liberec zjednosměrní ulice na sídlišti, získá tím místo pro parkování

„Máme připravený ambiciózní projekt, který by měl tristní situaci s parkováním kolem Hokejky vyřešit. Celé je to o tom, že na jih od Hokejky se zjednosměrní řada ulic. Jednosměrky sice hodně řidičů nemá rádo, musí vše objíždět, ale na druhou stranu se pak v jednosměrce dá uspořádat silniční profil tak, že tam bude prostor pro nová parkovací místa,“ přiblížil náměstek primátora Jiří Šolc.



Jde podle něj o trend, který teď volí řada měst, aby vyřešila stále větší problém s nedostatkem volných míst. Jednosměrky nově zavedli nedávno například v Ostravě-Porubě, Jihlavě, Havířově, Opavě, Chebu a jinde. V případě Hokejky se zjednosměrnění dotkne lokality ohraničené ulicemi Vrchlického, Hlávkova, na Pískovně a Bezová. Radnice teď pošle žádost na dopravní úřad a policii, aby nové jednosměrky schválily.

„Předpokládám, že vyřízení bude trvat tak půl roku. Podobný čas to zabralo, když jsme například žádali o zjednosměrnění na Dubovém vrchu. Takže očekávám, že příští rok už by to mohlo být zrealizované i pro lokalitu kolem Hokejky. Je tam téměř dva tisíce bytů, takže potřeba volných parkovacích míst je tam skutečně veliká,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník.

Zavedení jednosměrek zatím řidiči berou půl na půl. „Nová parkovací místa jsou tady určitě potřeba. Ale jde o to, jaké konkrétní úseky se stanou jednosměrkami. Aby se tady z toho nestalo bludiště,“ myslí si jeden z místních obyvatel Roman Kuchař.

Kromě jednosměrek se za panelovým domem Hokejka směrem ke cvičišti položí zatravněné dlaždice, na kterých také vzniknou nová parkovací místa.

„Na papíře jsme to spočítali, že dohromady by to mohlo přinést až pět set parkovacích míst. Ale už teď se tam na některých místech, která jsme vytipovali, parkuje. Sice nelegálně, hrozí za to pokuty, ale i tak se tam auta odkládají. Takže v reálu těch skutečně nových míst bude o něco méně, ale už to bude všechno v souladu se všemi předpisy,“ řekl Šolc.

Tisíce parkovacích míst chybí

Kromě Hokejky se s novými parkovacími místy počítá i na sídlišti Broumovská. Přímo v ulici Broumovská je dnes pod spodním panelákem plocha, kterou si řidiči zabrali pro parkování. Plochu radnice plánuje rozšířit na kapacitu 26 míst.

„Bohužel, pořád přidáváme tu a tam několik parkovacích míst, ale v Liberci jich je zapotřebí tisíce. Neděláme si proto iluzi, že jednou provždy vyřešíme problém s nedostatkem parkovacích míst nebo že v každé vybrané lokalitě uspokojíme všechny parkovací potřeby. Ostatně každé sídliště má svá dispoziční specifika. Na druhou stranu chceme občanům alespoň trochu ulevit při hledání vhodného parkingu,“ sdělil Šolc.

Zlepšení tak Liberec připravuje aktuálně i pro ulice Jáchymovská, Ječná, Dobiášova, Rychtářská nebo Třešňová.



„Nerezignovali jsme ani na využití chytrých kamer a závor na sídlištích, ale zatím k tomu nebyla politická vůle to prosadit. Nicméně, pokud by některé společenství vlastníků o takovou možnost stálo, není problém materiál přímo pro řešení jejich lokality znovu předložit v radě města,“ dodal Šolc.