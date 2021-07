Sídliště budou dál plná aut, v Liberci neschválili kamery na čtení SPZ

Řada rodin má v současnosti víc aut než jedno. To pak způsobuje problém hlavně na sídlištích, která k tomu z dob socialismu nejsou uzpůsobena.



Odpolední hledání volného parkovacího místa se tak často mění v boj o každý centimetr. Zpoplatněné parkování mělo alespoň částečně přeplněným sídlištím ulevit.

„Praxe měla být taková, že lidé s trvalým bydlištěm na sídlišti zaregistrují své vozy do systému a určí, který vůz je ten první na byt. Dnes je běžné, že rodina má dvě i tři auta, která zabírají místa ostatním. Zatímco za první auto by byl poplatek minimální, zhruba 42 korun na měsíc, parkování u druhého a třetího vozu už by bylo mnohonásobně dražší,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

„A vůbec nejdražší by byl poplatek za služební vozy, to už by bylo v řádech tisíců, protože ty tam nemají přes noc co dělat. Zároveň měla být přiměřená taxa pro návštěvy, které zůstávají přes noc.“ Zpoplatněné parkování mělo být od 18. hodiny.

Podobný systém už začíná být běžný v některých evropských městech. Z dat vyplývá, že po zavedení kamer klesl počet aut na sídlištích o 30 procent a snížila se také kriminalita. V Liberci ale Šolc podporu u svých kolegů nenašel.

„Daří se zatím jen drobná řešení. Tu pět, tu deset nových míst pro parkování, ale ve skutečnosti jich v Liberci chybí stovky, tisíce. To se nedá řešit tímhle flikováním. Už jsme navrhovali všechno možné, ale pořád se to nedaří. Navrhli jsme investorské zóny, zavedli jsme pobídku pro společenství vlastníků jednotek, které by chtěly přijít s vlastním řešením parkování, zkusili jsme zavést modré abonentní zóny. Nic z toho se neujalo a nenarazilo u veřejnosti na kýžený efekt,“ uvedl náměstek.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka bude město hledat další varianty jak akutní nedostatek parkovacích míst na sídlištích řešit. Jednou z možností by mohla být výstavba družstevních garáží.

„Iniciovali bychom rádi vznik družstev pro výstavbu garáží, na které by město poskytlo pozemky. Jednotliví družstevníci by pak na to složili finanční prostředky. Je to ale pouze ve stádiu ideového záměru. Pokud jde o chytré kamery, nápad jsme nezavrhli, ale spíš budeme pro začátek hledat menší lokality, kde je umístit. Ne rovnou na velká sídliště,“ řekl Zámečník.

Další možností je také rozšiřování modrých zón a postupné úpravy, které umožní přidat do určité lokality další parkovací místa, i když jen v omezeném množství. Aktuálně mají nová místa přibýt v ulicích Rychtářská, Gagarinova a výhledově v ulici Vlnařská.