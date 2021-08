Vysněný most přes tři země nebude, nahradí ho levnější a menší varianta

Odhadovaná cena se totiž vyšplhala z původně odhadovaného jednoho milionu eur na 4,8 milionu eur, tedy přibližně 126 milionů korun. Šance získat peníze na takto drahý most, který měl sloužit pro pěší a cyklisty, bylo prakticky nemožné.

„Bohužel, při přípravě podrobného návrhu se velikost mostu značně rozrostla do něčeho, co jsme vůbec nezamýšleli. Tím pádem také vzrostly náklady na stavební projekt a na získání stavebního povolení. Most takových rozměrů a za takovou cenu si nemůžeme dovolit postavit. Proto jsme na projekt v této podobě rezignovali,“ uvedl starosta saské Žitavy Thomas Zenker.



„Vysnili jsme si něco, co bylo sice hezké, ale ničím nepodložené,“ potvrzuje i starosta Hrádku Josef Horinka. „Měli jsme nějakou představu, aniž bychom znali geologické podmínky. Až při tvorbě projektu se udělaly hloubkové vrty, které prokázaly, že půda je tam velmi neúnosná a zakládání mostu by vyšlo velmi draho.“

Problém také představovala odlišná legislativa. Ač jsou všechny tři země součástí Evropské unie, technické normy jsou v každé zemi jiné. Vyprojektovat most, který by spojoval tři sousedící země, tak byl obrovský problém. Mělo přitom jít o unikátní stavbu v rámci Evropy. Ačkoliv míst, kde se stýkají tři státy je v EU víc, žádné nejsou navzájem propojené jedním mostem.



Varianta menšího mostu

A nedočká se toho ani Trojzemí u Nisy. Místo toho se teď sen, který narostl do megalomanské podoby, scvrkl alespoň do přání mít most z českého břehu Nisy na protilehlý, který leží v Německu. Koryto Nisy, jejímž středem prochází státní hranice, je v těch místech široké asi 13 metrů.

„Cena tohoto mostu z Čech do Německa by neměla přesáhnout 20 milionů korun. K posouzení jsou tři varianty jeho podoby. Nám se líbí nejvíc varianta obloukového mostu, zastupitelé už o tom jednali nezávazně v červnu,“ zmínil Horinka. Návrhy pocházejí z projekční kanceláře Valbek. Dalšími možnostmi jsou buď visutý nebo zavěšený most.



Své k tomu ale musí říct i sousední Žitava, která zatím nezveřejnila, kterému návrhu dává přednost. „Pokud se shodneme, necháme zadat projektovou dokumentaci a pak by se teoreticky mohlo začít stavět v roce 2024. Když shoda nebude, budeme muset hledat kompromis,“ řekl Horinka.



Pokud jde o propojení s Polskem, přechod je z české strany zajištěn malým dřevěným mostkem přes Oldřichovský potok, který se na Trojzemí vlévá do Nisy. K symbolickému spojení všech tří zemí tak chybí most mezi Polskem a Saskem. Kdysi tyto dva břehy spojoval takzvaný Nebeský most, který byl 200 metrů po proudu Nisy od bodu Trojzemí. Kvůli špatnému technickému stavu byl ale před deseti lety zbourán.

Jednou z možností je, že by se v budoucnu znovu obnovil. Česko-německo-polské Trojzemí vzniklo v roce 1945 na základě Postupimské dohody, kdy se hranice mezi Německem a Polskem posunula západním směrem k linii Odra – Nisa. Až do roku 1989 se ale na Trojzemí nesmělo. Hranice byly přísně střežené. Změna přišla až po roce 1989.