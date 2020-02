Most spojující tři země má stát už 120 milionů, možná ho nahradí lávka

Původně měla lávka ve tvaru kruhu propojit Česko, Polsko a Německo na takzvaném Trojzemí na řece Nise. Jenže kvůli nestabilnímu podloží se musel projekt přepracovat.

V místech, kde má most stát, byly totiž v minulosti meandry Nisy a také se tam těžilo hnědé uhlí. Hloubkové vrty prokázaly, že zakládání kruhové stavby by vyšlo příliš draho.

Most spojující Trojzemí mají tak nakonec tvořit tři lávky zavěšené na ocelových lanech, které se protnou v místě, kde se geograficky Česko, Německo a Polsko stýkají. Tedy nad hladinou řeky Nisy.

Změna projektu ovšem vedla k tomu, že se budoucí most značně prodražil. „Poslední verze, kterou jsem viděl, měla rozpočet neuvěřitelných 4,8 milionu eur,“ uvedl maršálek Dolnoslezského vojvodství Cesary Przybylski.

V přepočtu částka vychází na zhruba 120 milionů korun. Ještě před dvěma lety se přitom mluvilo o 70 milionech a další dva roky nazpátek to bylo 32 milionů. Most přitom mají zaštiťovat města Hrádek za Česko, Žitava za Německo a Bogatyňa za Polsko.

„Uhradit takovou sumu jen z rozpočtu samospráv by představovalo obtížnou záležitost. Projekt by bylo možné uskutečnit prakticky jen v případě, že by se podařilo zajistit peníze z Evropské unie,“ prohlásil liberecký hejtman Martin Půta. „Navíc jsem poslední vizualizace viděl a nejsem si jistý tím, že by lidé tak výrazné dílo v krajině přijali.“

Monstrum zavěšené na ocelových lanech totiž připomíná dálniční most a ne lávku pro pěší a cyklisty. Podle Půty je tak otázkou, zda by nebylo vhodnější vrátit se k obyčejnějším a smysluplnějším návrhům.

„Česko a Polsko už na Trojzemí propojené jsou. Chybí pouze přemostění Nisy do Německa směrem k Hartavě. Možná by stačila jednoduchá lávka, která by vedla z Německa do Čech nebo Polska,“ soudí hejtman.

Starosta Hrádku Josef Horinka má tak za úkol zorganizovat do konce března setkání se starosty Žitavy a Bogatyně a také s projektanty, kteří by nastínili reálné možnosti.

O stavbě společného mostu na Trojmezí se začalo mluvit v roce 2004 u příležitosti vstupu Česka a Polska do schengenského prostoru.

Při té příležitosti byl postaven nad Oldřichovským potokem u Hrádku dřevěný mostek, který propojil českou a polskou stranu.

Do dvou let ho měl nahradit most nový, který už měl propojit všechny tři země. Ani po šestnácti letech ale není jasné, kdy se ho turisté dočkají.