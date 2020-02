Auto najelo do dvou dětí v Liberci, řidič nezvládl rozjezd

16:57 , aktualizováno 16:57

Dvě děti zranil náraz osobního vozu, který do nich najel na ulici v Liberci. Podle policie řidič nezvládl rozjezd a auto neovládal. Jedno z dětí museli záchranáři transportovat vrtulníkem do motolské nemocnice v Praze, druhé do nemocnice v Liberci.