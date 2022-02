Vytoužená cyklostezka má po letech povolení, jednou spojí Jizerku s Labem

„Je skoro zázrak, že se to podařilo. Situace v tomto úseku byla dlouho neutěšená, dlouho to bylo na mrtvém bodě,“ přibližuje koordinátor projektu Greenway Jizera Jiří Lukeš.

Čtyřkilometrový úsek podél Jizery mezi Líšným a Železným Brodem se stal jeden čas noční můrou projektantů. Na mapě to vypadá jako malebný úsek úzkým zalesněným údolím nad vodní hladinou Jizery. Ve skutečnosti se projektanti museli prát s velmi úzkým prostorem.

Aby se cyklisté nemuseli plahočit po prudké stráni, zbýval pro cyklostezku jen úzký pruh mezi řekou a železniční tratí. A právě Povodí Labe spolu se Správou železnic dlouho v pokračování projektu cyklostezky svými požadavky bránily.

Správě železnic se nelíbilo, že by kus cyklostezky byl v těsné blízkosti železničního náspu, Povodí Labe zase mělo námitky ke stavbě v záplavovém území stoleté vody. Postavit cyklostezku na druhém břehu také nešlo, protože tam vede rušná silnice I. třídy, nad kterou už jsou prudké kopce.

Cyklisté zůstanou na levém břehu

Nakonec se po řadě složitých jednání našel kompromis. Budoucí cyklostezku tak nebude nutné převádět lávkou na druhý břeh a zase zpátky, ale zůstane celá na levém břehu.

„Ta cyklostezka má pro nás velký význam. Vidíme, jak to na Malou Skálu i do Dolánek, kde už je hotová, přivedlo turisty. Pomohlo by to ubytovacím a stravovacím službám, i zdejším sklářům při výrobě dárkových předmětů,“ myslí si místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ.

Náklady na čtyřkilometrový úsek s řadou opěrných zdí by se měly pohybovat kolem 70 milionů korun. Obce na to chtějí sehnat z větší části dotaci. Greenway Jizera má dopravit cyklisty od osady Jizerka až po soutok Jizery s Labem.

Kromě složitého úseku mezi Líšným a Železným Brodem jsou ale problémy kvůli terénu i s trasováním u Semil nebo Pasekami nad Jizerou a Horní Sytovou. Ani tam úzké a skalnaté údolí moc šancí na vybudování cyklostezky podél řeky nedává.