Nepříčetný pacient demoloval zařízení nemocnice. Zpacifikovala jej až ochranka

Incident se udál v sobotu něco po půl desáté odpoledne. „Záchranná služba přivezla na urgentní příjem pacienta, který byl podchlazený a měl mít údajně omrzliny. Položili ho na lůžko, když pak přišel k sobě, začal projevovat známky nepřiměřené agresivity,“ popsal mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

Muži na sále strhl závěsy, rozbil sklo na recepci a chtěl rozkopnout skleněné dveře. „Staniční bratr Zdeněk Vojtíšek mezitím zorganizoval, že se personál pozamykal v sále. Pacienti utekli. Muž pak vyběhl ven, kde už na něj čekala přivolaná naše bezpečnostní služba. Závan čerstvého vzduchu a paralyzér v ruce ochranky na muže konečně zapůsobily. Asi do šesti minut dorazila policie,“ dodal Řičář.

Škoda na poškozeném zařízení nemocnice půjde podle něj a hrubého odhadu do desetitisíců korun.

Věc nyní řeší policie. „Poté, co hlídka dorazila na místo, už byl proveden zákrok od ochranky nemocnice. Muže umístili na psychiatrické oddělení. Policisté u něj provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v těle a také test na drogy, obojí bylo negativní. Nyní poškození majetku a celý ten incident šetří policisté z obvodního oddělení Liberec-centrum,“ doplnila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Mluvčí nemocnice upozornil, že s případy agresivního jednání se tady setkávají poměrně často. „V týdnu to jsou dva, tři případy verbálního nebo středně fyzického násilí. Není to nic, co by se stávalo jen zřídka,“ podotkl Václav Řičář.