RECENZE: Regina Spektor i nadále produkuje chytrý, civilní pop

Skladatelka, zpěvačka a klavíristka Regina Spektor bývá občas srovnávána s Kate Bush. Zejména díky tvárnému vokálu a také osobitému přístupu k hudbě. Je to srovnání jen orientační, ale minimálně ve skladbě Up The Mountain z nového alba Home, Before and After tu určitá podobnost opravdu je.

Přerývaný rytmus, tvárný hlas, který se nedrží hudebního doprovodu, ale vytváří si vlastní melodie. Je to možná nejsilnější písnička na vcelku povedeném albu, které pozoruhodných okamžiků nabídne hned několik.

Hudba, kterou Regina Spektor produkuje, bývá označovaná mnoha přízvisky – antifolk, indie folk, případně indie pop. Ve stručnosti řečeno je to chytrý civilní pop, který se opírá stejnou měrou o chytlavé melodie jako o texty.

Home, Before and After Regina Spektor Hodnocení: 70 %

Kromě zmíněné Up The Mountain stojí za zmínku například One Man’s Prayer nebo zurčivá Raindrops, v níž Reginin zpěv i klavírní doprovod skutečně zní, jako by se proplétal kapkami deště.

V druhé polovině se album překlopí do vyloženě baladické a trochu nevzrušivé polohy. Ubude hravosti a nápaditosti na úkor pompézního smyčcového doprovodu, například Spacetime Fairytale. Skladba Coin zase těžkne zbytečným patosem.