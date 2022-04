Předkapelou Imagine Dragons bude kanadská pětice Mother Mother

Indierockové Mother Mother tvoří Ryan Guldemond, Molly Guldemond, Jasmin Parkin, Ali Siadat a Mike Young. Skupina vznikla v roce 2005 pod názvem Mother. S tímto jménem také ve stejném roce debutovala bezejmenným albem. Po změně názvu na Mother Mother ho dva roky později vydala v reedici a doplněné několika novými skladbami s novým titulem Touch Up.

Zatím poslední deska Mother Mother vyšla v loňském roce. Jmenuje se Inside a vychází ze sebereflexe, ke které byl frontman kapely a autor písní Ryan Guldemond donucen v souvislosti s covidovou pandemií.

„Svět se zastavil a já měl najednou mnohem víc času sám pro sebe, což nemusí být nutně příznivé pro psaní písní. Obvykle se rád vydávám na cesty a hledám inspiraci ve vnějším světě, v němž hrají značnou roli lidé, které potkám, nebo náhodné zážitky. Tento proces miluji – je to něco jako spolupráce se světem. Ale protože to nepřipadalo v úvahu, pustil jsem se do jiného druhu cestování – do lidského nitra. Zkoumal jsem různé druhy terapií, meditace nebo psaní deníků,“ říká Guldemond.